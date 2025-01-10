Разработчик видеоигр Сахнов предостерёг от их полного запрета в России

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Госдума может принять решение о защите несовершеннолетних от деструктивного контента, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Депутатам поступают обращения о том, что во многих современных видеоиграх встречаются сюжеты, содержащие агрессию, насилие и пропаганду чуждых ценностей.
К видеоиграм в последние годы значительно усилилось внимание со стороны государства. Президент высказывал много предложений по развитию видеоигровой индустрии в России, напомнил «Радио 1» преподаватель ВШЭ и РАНХиГС, основатель компании Vengeance Games LLC Константин Сахнов.
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«Именно поэтому разработчики игр обращают внимание на предложения Госдумы, так как они во многом противоречат тем заявлениям, которые делал Владимир Путин. Игры для России – очень важный сегмент. Он приносит налоги в государственную казну, но это ещё и инструмент мягкого влияния. Через игры собственная культура происходит распространяется в других государствах. Например, США и Пентагон давно спонсируют различные проекты типа Call of Duty, Польша спонсирует «Ведьмака» и так далее. Президент говорил, что это хорошая инициатива. Мы тоже должны продвигать российскую культуру через игры. Было бы здорово, чтобы Госдума пересмотрела свои законопроекты и внимательно изучила, насколько игровая индустрия для нас важна», – отметил эксперт.
По словам Сахнова, игры с элементами насилия, наоборот, – ключевой фактор снижения насилия в обществе. На эту тему существует множество исследований.Однако существует и проблема злоупотреблении играми. Есть люди с психологическими отклонениями, и это вопрос уже не к играм, а, скорее, к их психологическому состоянию.
«Мнения о том, что агрессивные игры провоцируют насилие, бытовали в 80-х и 90-х годах ХХ века, но все эти исследования опровергли. И современные исследования 2000-х, 2010-х, 2020-х годов показывают, что игры значительно снижают насилие в обществе. Проще говоря, парни лучше виртуально друг с другом постреляются, чем выйдут за гаражи и побьют друг друга», – привёл пример собеседник «Радио 1».
«Существуют люди, подверженные зависимостям, и они гораздо больше увлекаются азартными играми. Этот тоже нельзя упускать. Если, например, подросток проводит сутки за видеоиграми, нужно смотреть, что у него в семье и в школе. Может, у него какая-то неблагополучная ситуация, и этот он нуждается в помощи и поддержке. Нормальный человек использует игры как отдых и развлечение, но развлекаться по 10 часов в день – это странно», – добавил Сахнов.Основной контингент потребителей игр – не подростки и не дети, обратил внимание преподаватель. Это взрослые люди, в основном старше 35 лет, которые играют в игры и платят за них, чтобы отдохнуть и развлечься.
«Компьютерные игры крайне нужны России, их нужно всячески поддерживать, но при этом держать руку на пульсе, контролировать, продвигать нашу культуру. Полностью запретить компьютерные игры – очень опасная инициатива. Она приведёт к тому, что огромное количество игр будет пиратским способом попадать в Россию, в том числе игры, которые не хотелось бы здесь видеть. Например, у нас есть закон об иноагентах, который касается различных НКО, спонсируемых другими странами, с целью деструктивной деятельности в России. Логично ввести аналогичный закон, который позволил бы точечно блокировать игры, нацеленные против России», – предложил специалист.Он уверен, что 99% игровых продуктов – либо позитивные, либо просто развлекательные, без какой-либо дополнительной коннотации. Поэтому полный запрет всех игр – очень опасная для России тенденция.
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Лора Луганская