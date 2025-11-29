Володин рассказал о декабрьских изменениях миграционной политики
В декабре в России вступят в силу новые законы, касающиеся миграционной политики, медицинского страхования иностранцев и уголовной ответственности за преступления против безопасности государства.
Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в MAX.
Уточняется, что начнется экспериментальный сбор биометрических данных мигрантов во всех технически оснащенных пунктах пропуска. С 28 ноября право на бесплатную медицинскую помощь получат только иностранцы, легально работающие в России не менее пяти лет.
Володин отметил, что за склонение детей к террористической или диверсионной деятельности предусматривается наказание в виде пожизненного лишения свободы, а сроки давности по таким преступлениям отменяются.
Также расширят государственную поддержку НКО, работающих с ветеранами спецоперации (СВО), и улучшат информирование граждан о социальных мерах через платформу «Госуслуги». С 14 декабря вступят в силу новые требования к размещению средств госкорпораций, а в закон об атомной энергии добавят главу о государственном надзоре.
