Володин рассказал о вступающих в силу в сентябре законах
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в Max рассказал о законах, которые вступают в силу в сентябре.
По словам Володина, будет разработан комплекс мер для противодействия мошенникам. Для защиты граждан введут «период охлаждения» при оформлении кредитов, возможность самозапрета на их получение, а также меры по предотвращению вывода украденных средств через смартфоны. Кроме того, в России будет внедрен внесудебный порядок предоставления банками правоохранительным органам данных по операциям для расследования преступлений.
Председатель Государственной Думы отметил, что с сентября усилят контроль за мигрантами. Это включает повышение существующих пошлин и введение новых. В Москве и Московской области будет запущена экспериментальная система, которая предусматривает обязательную регистрацию мигрантов по месту пребывания, дактилоскопию, биометрическую фотографию и мониторинг их телефонов. Володин подчеркнул, что эти меры помогут снизить уровень нелегальной миграции.
Также будут внесены изменения в порядок предоставления дополнительных платных услуг, которые предполагают изначальное согласие на их приобретение. Закон направлен на борьбу с дистанционными хищениями. Операторам сотовой связи запретят возвращать деньги с мобильного баланса, если у правоохранительных органов есть основания полагать, что эти средства использовались в преступных целях.
С сентября управляющие компании в многоквартирных домах будут обязаны предоставлять собственникам информацию о своей деятельности.
