Спецслужбы Польши пытаются сотрудничать с российскими дипломатами, заявил посол
Спецслужбы Польши пытаются искать возможности для работы с российскими дипломатами. Об этом сообщил в разговоре с РИА Новости чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Варшаве Сергей Андреев.
По словам посла, подобный инцидент имел место в недавнем прошлом, но Варшава не смогла достичь в нем успеха. Хотя новых попыток контактов пока не наблюдалось, в Москве считают, что спецслужбы Польши продолжают искать возможность для этого, отметил дипломат.
Ранее стало известно, что РФ объявила об отзыве разрешения на работу генерального консульства Польши в Калининграде. Этот шаг был предпринят в ответ на действия Варшавы, которая ранее решила прекратить деятельность российского генконсульства в Кракове.
До этого сообщалось, что Польша и Финляндия создадут «болотный барьер» на границе с Россией. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
