Спецслужбы Польши пытаются сотрудничать с российскими дипломатами, заявил посол

30 августа 2025, 08:07

Посол Андреев: спецслужбы Польши ищут контакт для работы с дипломатами из России

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Спецслужбы Польши пытаются искать возможности для работы с российскими дипломатами. Об этом сообщил в разговоре с РИА Новости чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Варшаве Сергей Андреев.