29 августа 2025, 12:38

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Депутат Госдумы Сергей Алтухов заявил, что в Германии растет спрос на нормализацию отношений с Россией. При этом как неоднократно говорил президент Владимир Путин, РФ готова к диалогу с Европой.





Как отметил Алтухов, Россия стала готова к диалогу с Европой после того, как Германия обнародовала национальную принадлежность подозреваемых в подрыве «Северных потоков». К тому же в ФРГ продолжили расследования даже после его закрытия в Дании и Швеции.





«В немецком обществе и политическом истеблишменте растет запрос на нормализацию внешнеэкономических связей с Россией», — отметил депутат.

«Технически уцелевшая нитка «Северного потока 2» может быть запущена в относительно короткие сроки. Восстановление же поврежденных линий потребует значительных финансовых затрат и времени. Как неоднократно заявлял президент России Владимир Путин, наша страна готова к сотрудничеству: «Мяч на стороне Европы», — сказал Алтухов в беседе с NEWS.ru.