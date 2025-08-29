Депутат Госдумы Алтухов: Россия готова к диалогу с Европой
Депутат Госдумы Сергей Алтухов заявил, что в Германии растет спрос на нормализацию отношений с Россией. При этом как неоднократно говорил президент Владимир Путин, РФ готова к диалогу с Европой.
Как отметил Алтухов, Россия стала готова к диалогу с Европой после того, как Германия обнародовала национальную принадлежность подозреваемых в подрыве «Северных потоков». К тому же в ФРГ продолжили расследования даже после его закрытия в Дании и Швеции.
«В немецком обществе и политическом истеблишменте растет запрос на нормализацию внешнеэкономических связей с Россией», — отметил депутат.
Алтухов обратил внимание на то, что уцелевшая нитка «Северного потока 2» может быть запущена в короткие сроки. Восстановление поврежденных линий займет не только значительное количество затрат, но и времени. При этом российский лидер Владимир Путин уже неоднократно заявлял о готовности возобновить диалог с европейскими коллегами.
«Технически уцелевшая нитка «Северного потока 2» может быть запущена в относительно короткие сроки. Восстановление же поврежденных линий потребует значительных финансовых затрат и времени. Как неоднократно заявлял президент России Владимир Путин, наша страна готова к сотрудничеству: «Мяч на стороне Европы», — сказал Алтухов в беседе с NEWS.ru.