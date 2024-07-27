Володин: С августа граждане смогут получать данные о выполнении всех запросов

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Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин напомнил о некоторых новых законах, вступающих в силу с 1 августа. Например, теперь граждане смогут онлайн получать информацию о ходе выполнения всех запросов на оказание государственных и муниципальных услуг.
Кроме того, люди смогут оперативно получать данные о результатах оказания мер социальной поддержки, написал председатель Госдумы в своём телеграм-канале. По словам парламентария, такое решение значительно упростит процесс оказания услуг.
Он также добавил, что с августа микрофинансовые организации в течение трёх лет будут обязаны хранить записи разговоров относительно возврата гражданами просроченных задолженностей.
Ещё одним законом, вступающим в силу с августа, будет определён порядок наследования цифровых рублей. Также будут скорректированы некоторые правила получения единой выплаты на детей. Кроме того, с августа муниципальные депутаты смогут принимать участие в формировании местной администрации. Это решение повысит эффективность взаимодействия между органами местного самоуправления и населением, отметил Володин.
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Он также добавил, что с августа микрофинансовые организации в течение трёх лет будут обязаны хранить записи разговоров относительно возврата гражданами просроченных задолженностей.
Ещё одним законом, вступающим в силу с августа, будет определён порядок наследования цифровых рублей. Также будут скорректированы некоторые правила получения единой выплаты на детей. Кроме того, с августа муниципальные депутаты смогут принимать участие в формировании местной администрации. Это решение повысит эффективность взаимодействия между органами местного самоуправления и населением, отметил Володин.
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Александр Бойцов