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Володин: С августа граждане смогут получать данные о выполнении всех запросов

27 июля 2024, 11:35
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин напомнил о некоторых новых законах, вступающих в силу с 1 августа. Например, теперь граждане смогут онлайн получать информацию о ходе выполнения всех запросов на оказание государственных и муниципальных услуг.
Кроме того, люди смогут оперативно получать данные о результатах оказания мер социальной поддержки, написал председатель Госдумы в своём телеграм-канале. По словам парламентария, такое решение значительно упростит процесс оказания услуг.

Он также добавил, что с августа микрофинансовые организации в течение трёх лет будут обязаны хранить записи разговоров относительно возврата гражданами просроченных задолженностей.



Ещё одним законом, вступающим в силу с августа, будет определён порядок наследования цифровых рублей. Также будут скорректированы некоторые правила получения единой выплаты на детей. Кроме того, с августа муниципальные депутаты смогут принимать участие в формировании местной администрации. Это решение повысит эффективность взаимодействия между органами местного самоуправления и населением, отметил Володин.

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#закон
В Москве задержали сына российского миллиардера Бажаева за драку с полицией
27 июля 2024, 23:01

Фото: istock / Synthetic-Exposition

Сына российского миллиардера Мусы Бажаева задержали в Москве за драку с полицией сообщил Telegram-канал 112, опубликовавший кадры инцидента.
Отмечается, что инцидент произошел возле столичного стадиона «Лужники». По данным канала, 23-летний сын владельца компании «Русская платина» Тимур совершил нападение на сотрудника полиции, подошедшего к нему за-за «крайне некрасивого поведения».

После этого молодого человека задержали. В ближайшее время он пройдет медицинское освидетельствование, после чего суд примет решение об избрании меры пресечения.

Ранее стало известно о задержании сына российского бизнесмена Игоря Чуркина. Он был арестован в Аргентине по подозрению в совершении преступлений на Украине. Ему инкриминируется «попытка завладеть активами в Украине за счет государственного банка».

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Вши — «божьи жемчужины» и мыло ректально: Суровые реалии жизни монахов в Средневековье
27 июля 2024, 22:52

Фото: istock / Cannasue

В Средневековье жизнь монахов была наполнена множеством лишений и тягот. Но вся эта смесь обрядов, проблем и абсурдных ситуаций по-своему закаляла монахов и вела их к высоким идеалам служения. Они обучали молодежь аристократии, создавали книги и иллюстрированные рукописи. Благодаря им сохранились бесценные свидетельства средневековой жизни. В материале «Радио 1» расскажем, с какими трудностями приходилось сталкиваться монахам в те времена.

Вши — «божьи жемчужины»

Существует миф, что во времена Средневековья люди не мылись. На самом деле простой народ каждое утро умывал лицо и руки, однако ванны могла позволить себе только знать.

В монастырях часто ставили каменные чаши с проточной водой для ритуала омовения, которые называются «лаватории». Суровые аскеты отказывались от купаний, видя в этом «умерщвление плоти». От таких монахов исходил «запах святости», а вшей они называли «божьими жемчужинами».

Даже высокопоставленные духовные лица в те времена страдали от вредителей. Как писал один летописец, одежда архиепископа Томаса Беккета настолько кишела вшами, что они сыпались с него кучами.
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Поцелуй «по-братски»

Согласно уставу Монашеского ордена Бенедиктинцев даже мысль о прелюбодеянии считала грехом. При малейшем намёке на гнев настоятеля молодые монахи должны были падать ниц и целовать пол.

Монахов также обязывали мыть ноги гостям и «прикладываться своими губами к их губам» — то есть «братски целовать». Этот обычай схож с традиций северных народов, когда те приветствовали гостей.

Возьми кусочек мыла и прими ректально

С питанием у средневековых монахов были проблемы. Несмотря на однообразие, приемы пищи были достаточно сытными. Лучшими угощениями считали хлеб, элевое пиво и угрей. Эта рыба высоко ценилась за постность. Народ верил, что она «не приводила к плохим мыслям». Крестьяне даже платили угрями оброк монастырям.

Монахи употребляли бобровые хвосты, «принимая их за рыбью чешую». Другие части либо выкидывались, либо отдавались парфюмерам для создания духов. Обитатели прибрежья любили лакомиться дельфинами, считая их рыбами.

Чтобы справиться с трудностями пищеварения, в английском аббатстве Мачелни возвели отдельный двухэтажный туалет на 40 человек. Монахи тщательно собирали рецепты для борьбы с расстройствами ЖКТ.

К примеру, для послабления ели фрукты или призывали взять кусочек мыла, сжать и принять ректально, после чего отправляли отдыхать. Не позавидуешь тем самоотверженным монахам, которые решались на такую процедуру.
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Никакой эргономики

Монахи постоянно занимались различной работой, однако самым ответственным и тяжелым трудом было переписывание книг. Вплоть до XIII века копировать фолианты приходилось вручную.

Занимались этим в специально отведённых помещениях монастырей — в скрипториях. Условия оставляли желать лучшего: книги писали под диктовку на коленях, завезти столы догадались лишь в VII веке. Просторные светлые скриптории были роскошью, большинство монахов довольствовались унылыми кельями и годами работали в одиночестве.

Эдфрит, епископ Линдисфарна, написал Линдисфарнские Евангелия самостоятельно в лачуге на острове Святого Катберта, используя ракушки вместо чернильниц.

Переписанные книги содержали заметки и рисунки на полях. Большинство пометок содержали жалобы наподобие: «Мне так холодно, пальцы дрожат от озноба», «Ох, у меня очень болит рука!», «Когда я наконец закончу эту главу?!», «Слава богу, скоро стемнеет, и я отдохну».

К концу работы переписчик мог записать что‑то вроде «Наконец‑то я всё написал: ради Христа, налейте мне выпить» или даже «Моя правая рука оправилась от тяжкой боли. Если бы за работу писца дали красивую девицу!»

Кошки, птицы и демоны

В таких условиях тяжело было работать без ошибок. Несмотря на дозволение делать отметки на полях, ошибаться в тексте было запрещено. Считалось, что каждая правильная буква искупала один грех, а неправильная — добавляла. Настоятели часто запугивали своих писцов, убеждая, что любая ошибка приближает их к пожизненному аду.

Средневековые монахи‑переписчики считали, что существует особенный демон по имени Титивиллус. Богослов Иоанн Галенсийский в 1285 году писал, как демон наблюдает за писцами и «собирает в свою сумку по тысячи раз на дню» неправильно переписанные слова.

Часто след на бумаге оставляла живность: кошки, птицы и прочее зверье. На одной средневековой рукописи остались следы лап кошки, которая наступила в чернила.
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Экзорцизм

В Средневековье многие беды объяснялись кознями «нечистой силы». Чтобы изгнать бесов, использовали крест, святую воду и молитвы. Изредка страждущий оказывал сопротивление, и тогда священники шли на крайние меры — применяли физическую силу или выдавали несчастному билет в один конец. Объект экзорцизма могли жестоко избить или начать топить в холодной воде — якобы ради его же пользы.

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Названы регионы России, где больше всего популярны антиутопии
Литрес: Антиутопии популярны в Адыгее и Северной Осетии
27 июля 2024, 18:32

Фото: iStock/Jose Miguel Sanchez

Исследование Литрес показало, что больше всего любителей книг в жанре антиутопий оказалось в Адыгее (1,36% от всех проданных книг в регионе) и Северной Осетии (1,30%).
В топ-регионов в этом рейтинге также вошли Москва (1,27%), Санкт-Петербург (1,21%), Еврейская автономная область и Ямало-Ненецкий автономный округ (оба — по 1,19%).

Как передаёт Газета.ру, меньше всего интересуются такими книгами в Ингушетии, Калмыкии и Карачаево-Черкессии.

Ранее совместный опрос группы «Ренессанс страхование» (MOEX: RENI) и сервиса «Автокод» показал, что 53% россиян считают, что за последний год культура вождения в их регионах ухудшилась. Так, 68% опрошенных высказали мнение о том, что водители на дороге стали агрессивнее.

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#культура
#опрос
#мнение
#регион
#литература
#общество
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Европейцы заявили о желании переехать в Россию после Олимпиады в Париже
Mash: Европейцы заявили о желании переехать в Россию после Олимпиады в Париже
27 июля 2024, 16:20

Фото: iStock/ffikretow

Сотни европейцев рассказали о желании переехать в Россию после церемонии открытия Летних Олимпийских игр в Париже. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Многие жители Европы отметили, что Россия является единственным местом для спокойной жизни христиан. Из-за некоторых непристойных представлений, которые произошли на торжественной церемонии, большинство представителей христианства были ​серьезно оскорблены.

Так, картину «Тайная Вечеря» Леонардо да Винчи, в которой место апостолов заняли представители движения ЛГБТ* , назвали «балом Сатаны».

Ранее греческий портал pronews.gr. назвал церемонию открытия Олимпийских игр в Париже крахом цивилизации и христианской культуры в Западной Европе. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, Олимпийские игры проходят в Париже с 26 июля по 11 августа. На Играх выступят 15 россиян в пяти видах спорта. Они участвуют в соревнованиях в качестве нейтральных лиц.

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Душ дважды в неделю и процедуры красоты в СИЗО: В каких условиях Блиновская отбывает арест
Блиновская может пользоваться услугами салона красоты в СИЗО
27 июля 2024, 15:33

Фото: istock / Synthetic-Exposition

Блогерша Елена Блиновская находится в СИЗО № 6 «Печатники» уже более шести месяцев.
В материале «Радио 1» расскажем, какими услугами пользуется «королева марафонов», находясь под стражей.

«Судебный стиль» Блиновской

Блиновскую задержали в апреле 2023 года на границе с Белоруссией. Блогерша обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму более 900 миллионов рублей. С того момента «исполнительница желаний» попала под прицельное внимание журналистов, оценивающих ее наряды.

Находясь под домашним арестом, Блиновская приходила на слушание в белом льняном костюме и кожаных тапках Birkenstock стоимостью порядка 100 евро (около 10 тысяч рублей).

Некоторые журналисты заметили: «Она снизила планку». Однако имиджмейкеры глубокомысленно ответили: «Нет, она выбрала белый цвет потому, что он символизирует чистоту и невинность». Понятно только одно — такой образ абсолютно не подходит для суда. У стилистов по этому поводу такое же мнение.

В беседе с «АиФ» бьюти-мастер и стилист Инга Богорская отмечала, что пижамный костюм и открытая обувь выглядят крайне легкомысленно для места, куда она пришла.

Судя по всему, блогерша не до конца понимала, что ей грозит. На суд, который закончился заключением в СИЗО, «коуч» явилась в стильном черно-белом брючном костюме.

С каждым заседанием образы марафонщицы становился все строже. Как заявила Богорская, большинство остальных нарядов, в которых фигурантка посещала судебные заседания, соответствовали ситуации.

В конце июля блогерша, видимо ожидая освобождения из СИЗО, надела длинное платье в цветочек с белым отложным воротником и стильные лоферы.
Фото:Суды общей юрисдикции города Москвы

Звездный визажист и стилист Александра Матвеева заметила, что своим скромным нарядом Блиновская пытается продемонстрировать свою простоту и вызвать жалость. Волосы она убрала в пучок, практически не нанесла макияж и не надела украшения. Одежду Елена подобрала в спокойной цветовой гамме, чтобы не бросаться в глаза.

«В таком случае она не будет приходить в суд в брендовых, дорогих нарядах», — прокомментировала Матвеева.

Тюремные бьюти-процедуры

Сейчас Блиновская живет в «малой» камере на четырех человек. Камера Блиновской обладает неприятным недостатком — отсутствие душа. Также существуют «крупные» камеры на 30-50 человек.

«Если Блиновская и сейчас сидит в «малой» камере, ее выводят помыться два раза в неделю», — рассказал член Совета при президенте по правам человека Ева Меркачева.
Помимо этого, в СИЗО Блиновской есть парикмахерский и маникюрный кабинет. Елена может обратиться к администрации с заявлением, и если на лицевом счету есть средства и подошла её очередь, блогерше могут сделать маникюр, покрасить или подстричь волосы.
Фото:Суды общей юрисдикции города Москвы

Этим занимаются женщины из отряда хозобслуги (те же арестантки). Если среди них есть профессиональные нейл-мастера или парикмахеры, их просят поработать в «салоне». Ранее в СИЗО была заключена профессиональный косметолог, которая также оказывала свои услуги.
«Я не знаю, что именно она делала. Возможно, легкий массаж лица, а может и комплекс других процедур», — рассказала Меркачева.
Есть в изоляторе и спортзал, куда женщин выводят заниматься. Услуга тоже должна оплачиваться, но групповых тренировок, как в фитнес-клубе, само собой, нет.

Меркачева предположила, что перед своим последним судом Блиновская посетила парикмахера и мастера по ногтям. Она добавила, что подобные услуги есть не в каждом СИЗО.

А еще в изоляторе могут разрешить пользоваться косметикой. В любом женском СИЗО допускается, чтобы заключенной передавали крем, которым она пользуется. Но там, где сидят и мужчины, и женщины, это может быть не дозволено.

Напомним, уголовное дело Елены Блиновской направлено в суд, расследование завершилось. Максимальное наказание по статье «Отмывание денег» — 7 лет, за «Неправомерный оборот средств платежей» — 6 лет.

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#красота
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Татьяну Бакальчук предупредили о риске потери Wildberries из-за слияния с Russ
Глава DNS Алексеев предупредил Бакальчук о риске потери WB из-за слияния с Russ
27 июля 2024, 15:07

Фото: iStock/Maksim Safaniuk

Cовладелец и президент группы компаний DNS Дмитрий Алексеев написал в своем Telegram-канале, что из-за слияния Wildberries с Russ основательница маркетплейса Татьяна Бакальчук рискует потерять компанию.
Алексеев выразил мнение, что происходящее с Wildberries — это удивительная и беспрецедентная ситуация. По словам главы DNS, тот факт, что Татьяна Бакальчук является и собственником и генеральным директором компании, может стать проблемой.

«Она может единолично принимать любые решения, даже не очень правильные», — сказал Алексеев.

Бизнесмен отметил, что совместной компании ООО «РБВ» 65% принадлежат Wildberries, а 35% — ООО «Стинн», головной структуре Russ. Сформированной структуре уже были переданы двадцать семь юрлиц, которые отвечают за логистику и разработку маркетплейса, фактически составляющих основу бизнеса. У ООО «Вайлдберриз» фактически останутся только права на сайт и торговые знаки, заключил Алексеев.

Ранее финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев высказал мнение о том, что скандал с разводом основательницы маркетплейса Татьяны Бакальчук не спровоцирует закрытие маркетплейса. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Обнинск сохранит статус наукограда до 2040 года
По решению Правительства РФ Обнинск и далее продолжит считаться наукоградом
27 июля 2024, 15:03

Фото: iStock/Mariia Lobanova

Обнинск продолжит получать федеральное финансирование на сохранение и развитие научно-производственных комплексов и городской инфраструктуры. Срок действия статуса продлен до 2040 года.

«Правительство продолжает работу по поддержке центров развития науки и современных технологий. Подписано распоряжение о сохранении для города Обнинска Калужской области статуса наукограда Российской Федерации», — говорится в сообщении на сайте кабмина.
В Обнинске насчитывается порядка 40 научно-производственных предприятий и исследовательских центров.

Ранее «Радио 1» сообщало, что сервис 2ГИС и Научный центр Smart Urban Nature РУДН рассчитали экоиндекс городов-миллионников, лидирующие позиции в рейтинге занял Санкт-Петербург. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#развитие
#калужская область
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В Москве с начала года снесли более 220 аварийных объектов
27 июля 2024, 15:03

Фото: iStock/vicnt

В пресс-службе столичной Госинспекции по недвижимости сообщили, что за январь-июнь 2024 года было снесено свыше 220 аварийных объектов. Как отметил глава ведомства Иван Бобров, к сносу в Москве предусмотрены лишь те здания, которые не подлежат реконструкции и угрожают жизни людей, а также не являются объектами культурного наследия.

«С января по июнь 2024 года в Москве приведены в надлежащий вид 119 построек и демонтировано 225 аварийных объектов», — приводятся в сообщении слова Ивана Боброва.
До этого пресс-служба столичного управления Росреестра отметила, что с начала года в государственную собственность было изъято более 1,8 млн кв.м недвижимости. Чаще всего изъятые объекты перенаправляются для строительства автомобильных и железных дорог.

Ранее «Радио 1» сообщало, что более 50 жителей региона приняли участие в приёме у зампреда правительства – министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислава Мурашова. Во время приёма посетители задали представителям правительства самые острые вопросы, связанные с содержанием территорий, многоквартирных домов, работой региональных операторов. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#служба
#москва
#аварийное жильё
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Подмосковная молодежь принимает участие в фестивале «Таврида.Арт» в Крыму
27 июля 2024, 12:33

Фото: пресс-служба МИМП

В Крыму в бухте Капсель начался фестиваль молодого многонационального искусства «Таврида.Арт». В нем принимают участие более 240 молодых ребят из Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе МИМП.
Министр информации и молодежной политики Екатерина Швелидзе отметила, что «Таврида.АРТ» является крупнейшей площадкой России для самореализации молодых деятелей культуры, искусства и креативных индустрий. В основе всех активностей фестиваля лежат семейные ценности, культурные особенности и традиции гостеприимства разных уголков нашей страны.

«В первый день также для гостей открылся наш стенд Московской области. В течении трех дней молодежь со всей страны сможет позаниматься йогой, принять участие в викторинах, мастер-классах и получить приятные призы, узнать все о тактической медицине, показать себя в рамках открытого микрофона. Каждый точно найдет что-то для себя», — подчеркнула Швелидзе.

Министр также пожелала молодежи узнать много нового в разных творческих направлениях, познакомиться с интересными людьми, и хорошо отдохнуть в кругу единомышленников.

В рамках «Тавриды.АРТ» состоялось торжественное открытие «АРТ-ЭКСПО» — выставки, где представители российских регионов демонстрируют свои культурные и гастрономические достижения.

Особую популярность в первый день фестиваля имел мастер-класс инструкторов Учебного Центра Тактической Медицины Артема Катулина «Первая помощь себе и близким». Уточняется, что данный обучает военных, в особенности участников специальной военной операции, важным навыкам оказания медицинской помощи в экстремальных условиях.

На стенде Московской области также провели мастер-класс по росписи брошек-матрешек, которые все желающие забрали с собой на память о фестивале и Подмосковье. В ходе фестиваля молодежь из разных уголков России читала стихи, пела, танцевала и получала удовольствие от участия в различных активностях.

Фестиваль «Таврида.АРТ» является самым масштабным культурно-просветительским событием России, посвященным молодому искусству. Каждый год он проходит летом в Крыму на площадке арт-кластера «Таврида» и собирает тысячи молодых творцов со всей страны, а также жителей и гостей Крыма. В этом году центральная тема фестиваля — культурное многообразие народов, которые проживают в регионах России.

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В Крыму состоится фестиваля молодого многонационального искусства «Таврида.АРТ»

Подмосковная молодежь может принять участие в фестивале «Таврида.АРТ»
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