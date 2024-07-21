Фото: Сайт Кремля
Спикер Государственной Жумы Вячеслав Володин прибыл на Кубу в рамках рабочего визита, передает РИА Новости. Его сопровождает делегация из высокопоставленных депутатов.
Отмечается, что в аэропорту Гаваны Володина «ожидал теплый прием».
В составе делегации, прилетевшей на Кубу, зафиксировали председателя комитета по обороне Андрея Картаполова, председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева, председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна, председателя комитета по международным делам Леонида Слуцкого, а также председателя комитета по энергетике Павла Завального.
Вместе с ними в Гавану прилетели также заместители председателя Госдумы Иван Мельников, Александр Бабаков, Владислав Даванков и Борис Чернышов.
Ранее Володин посетил Никарагуа. Спикер встретился с президентом страны Даниэлем Ортегой, заявившем, что НАТО приближает свое поражение из-за Украины.
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В составе делегации, прилетевшей на Кубу, зафиксировали председателя комитета по обороне Андрея Картаполова, председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева, председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна, председателя комитета по международным делам Леонида Слуцкого, а также председателя комитета по энергетике Павла Завального.
Вместе с ними в Гавану прилетели также заместители председателя Госдумы Иван Мельников, Александр Бабаков, Владислав Даванков и Борис Чернышов.
Ранее Володин посетил Никарагуа. Спикер встретился с президентом страны Даниэлем Ортегой, заявившем, что НАТО приближает свое поражение из-за Украины.
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Александр Климов