Володин прибыл на Кубу с высокопоставленными депутатами государственной Думы

Заявления о потенциальном приглашении делегации Российской Федерации на второй саммит мира со стороны президента Украины Владимира Зеленского можно воспринимать как сигнал о готовности к переговорам, заявила CNN заместитель директора программы по России и Евразии Chatham House Орыся Луцевич.