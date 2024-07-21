Володин провел встречу в президентом Никарагуа

Фото: Сайт Кремля
Спикер Государственной думы Вячеслав Володин провел встречу с президентом Никарагуа Даниэлем Ортегой, а также передал ему послание от российского лидера Владимира Путина, передает РИА Новости.
Председатель Госдумы в настоящий момент находится в столице Никарагуа Манагуа с рабочим визитом. Он встретился с президентом и вице-президентом Никарагуа Даниэлем Ортегой и Росарио Мурильо.
Володин передал приветствие и послание от Путина, содержание которого не уточняется.
Ранее стало известно, что Даниэль Ортега на встрече с Вячеславом Володиным заявил о приближении поражения НАТО из-за Украины.
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Володин передал приветствие и послание от Путина, содержание которого не уточняется.
Ранее стало известно, что Даниэль Ортега на встрече с Вячеславом Володиным заявил о приближении поражения НАТО из-за Украины.
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Александр Климов