Володин высказался о решении Байдена покинуть предвыборную гонку

Фото: сайт Госдумы РФ
Президент США Джо Байден создал проблемы по всему миру и сбежал, когда осознал невозможность переизбрания, заявил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин, сообщает РИА Новости.
Политик также заявил, что Байден должен понести ответственность за внешнюю политику США. В частности, Володин считает, что нынешний глава Белого дома виновен в развязывании войны на Украине, разрушении европейской экономики и санкционной политике против России и других стран.
Вечером 21 июля действующий лидер США Джо Байден объявил о выходе из президентской гонки и отказе от переизбрания на пост главы государства. Он пообещал сосредоточиться на выполнении своих обязанностей на посту президента до конца срока.
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«Его руки в крови», – заключил спикер.
Вечером 21 июля действующий лидер США Джо Байден объявил о выходе из президентской гонки и отказе от переизбрания на пост главы государства. Он пообещал сосредоточиться на выполнении своих обязанностей на посту президента до конца срока.
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Александр Климов