Путин одобрил идею о полном запрете вейпов в регионах

23 августа 2025, 00:23

Путин поддержал идею наделить регионы полномочиями по полному запрету вейпов

Фото: iStock/Igor Ilkov

Президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу губернатора Нижегородской области Глеба Никитина о наделении регионов полномочиями по полному запрету вейпов. Об этом сообщает РИА Новости.





Во время встречи с Путиным в Сарове Никитин предложил запустить пилотный проект по запрету электронных сигарет в своем регионе, чтобы остановить распространение этой продукции среди детей. Губернатор подчеркнул готовность Нижегородской области стать экспериментальной площадкой для полного запрета «этой гадости» (вейпов) в розничной и оптовой торговле.



Путин сразу одобрил такое предложение.





«Считайте, что я уже согласился сразу. Хорошее предложение», — сказал президент России.