Путин одобрил идею о полном запрете вейпов в регионах
Путин поддержал идею наделить регионы полномочиями по полному запрету вейпов
Президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу губернатора Нижегородской области Глеба Никитина о наделении регионов полномочиями по полному запрету вейпов. Об этом сообщает РИА Новости.
Во время встречи с Путиным в Сарове Никитин предложил запустить пилотный проект по запрету электронных сигарет в своем регионе, чтобы остановить распространение этой продукции среди детей. Губернатор подчеркнул готовность Нижегородской области стать экспериментальной площадкой для полного запрета «этой гадости» (вейпов) в розничной и оптовой торговле.
Путин сразу одобрил такое предложение.
«Считайте, что я уже согласился сразу. Хорошее предложение», — сказал президент России.Решение направлено на защиту здоровья подрастающего поколения от вредного воздействия электронных сигарет.
Ранее сообщалось, что Путин заявил о появлении «света в конце тоннеля» в отношениях с США после прихода к власти Дональда Трампа. Российский лидер заявил об этом, выступая перед работниками атомной отрасли в Сарове.