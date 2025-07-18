Нарколог Холдин предупредил об опасностях курения вейпов в жару

18 июля 2025, 14:04

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Электронные гаджеты для курения способны нанести немалый ущерб здоровью, а жаркая погода делает их ещё опаснее. О том, с чем это связано, рассказал психиатр-нарколог, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.





Жара усиливает негативное влияние вейпов из-за того, что испарение в них происходит быстрее обычного.





«При высокой температуре жидкости в электронных гаджетах для курения испаряются быстрее и таким образом выделяют больше токсичных веществ. А те в свою очередь, раздражают дыхательные пути и могут стать причиной различных заболеваний», — сказал Виталий Холдин.

«Дело в том, что различные вейпы и электронные сигареты тоже сгущают кровь, особенно те, которые содержат никотин. Кроме того, никотин сужает сосуды, что может привести к повышению артериального давления и увеличению нагрузки на сердечно-сосудистую систему», — пояснил эксперт.