Володин указал на вред безалкогольного вина и пива для детей

15 ноября 2025, 10:00

Володин: В Госдуме хотят ограничить продажи детям безалкогольного пива и вина

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своём Telegram‑канале заявил о необходимости защищать детей от безалкогольных напитков, имитирующих алкоголь, которые набирают популярность среди молодёжи.





По его данным, их покупают не только взрослые. Среди 10–13‑летних около 6% употребляют безалкогольное пиво и вино, а среди 16–17‑летних — около 21%.





«И это не безобидный лимонад или сок, как может показаться на первый взгляд», — указал парламентарий.