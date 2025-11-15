Володин указал на вред безалкогольного вина и пива для детей
Володин: В Госдуме хотят ограничить продажи детям безалкогольного пива и вина
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своём Telegram‑канале заявил о необходимости защищать детей от безалкогольных напитков, имитирующих алкоголь, которые набирают популярность среди молодёжи.
По его данным, их покупают не только взрослые. Среди 10–13‑летних около 6% употребляют безалкогольное пиво и вино, а среди 16–17‑летних — около 21%.
«И это не безобидный лимонад или сок, как может показаться на первый взгляд», — указал парламентарий.
Врачи предупреждают, что подобные напитки могут формировать у ребёнка привязанность к специфическому вкусу и ритуалу, ассоциирующемуся с употреблением алкоголя, что способно вызвать нездоровый интерес и перерасти в пагубную привычку.
В связи с этим в Госдуме обсуждают возможные ограничения на продажу такой продукции несовершеннолетним. Володин призвал россиян высказать своё мнение в комментариях под постом.