Депутат Мособлдумы Володин посетил детские школы искусств в Красногорске
Три детские школы искусств Красногорска посетил депутат Мособлдумы Роман Володин вместе с молодым парламентариями и членами Общественной палаты. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Гости осмотрели Детскую музыкальную школу имени А.А. Наседкина, музыкальную хоровую школу «Алые паруса» и хореографическую школу «Вдохновение».
«Школа «Алые паруса» работает уже более 50 лет. Её ученики не раз становились лауреатами различных конкурсов, включая международные. По программе «Культура и туризм Подмосковья» школе передали новые музыкальные инструменты: четыре пианино, четыре баяна и три аккордеона», — говорится в сообщении.Музыкальную школу имени открыли в 1950 году, а в 2018 присвоили ей имя народного артиста РСФСР Алексея Аркадьевича Наседкина. Недавно в здании завершили капитальный ремонт. До конца года туда привезут новую мебель и инструменты.
Школа «Вдохновение» начала работу в 2001 году. Здесь работают настоящие профессионалы, и их ученики регулярно получают награды различных творческих соревнований. По программе «Культура и туризм Подмосковья» школа получила рояль и пятирядный баян.
Роман Володин высоко оценил работу всех трёх школ и отметил, что они помогают развивать таланты и обогащают культурную среду региона.