Вологодская область во второй раз проведёт фольклорный форум «ВОЛОГДА.ФОЛК»
В 2026 году Вологодская область во второй раз станет площадкой Всероссийского молодёжного фольклорного форума «ВОЛОГДА.ФОЛК». Мероприятие пройдёт с 30 июля по 2 августа в Вологде и в музее «Семенково».
Федеральное агентство по делам молодёжи включило форум в план мероприятий на 2026 год. Форум объединит молодёжь, увлечённую фольклором и народным творчеством, и поможет сохранять культурное наследие народов России.
К участию приглашают представителей регионов России в возрасте от 18 до 35 лет. Для участия необходимо с 20 мая по 20 июня зарегистрироваться на платформе и подать заявку. Расходы на проезд берёт на себя направляющая сторона, расходы на проживание и питание — принимающая сторона. Участникам рекомендуют взять на форум бутылки для воды.
Читайте также: