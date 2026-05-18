В Волоколамске провели необычный фестиваль патриотической песни

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского м.о.

Фестиваль патриотической песни «Наследники Победы», включающий не только музыкальное исполнение, но и инсценировки, состоялся в Волоколамске 15 мая. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





На сцене центра культуры и творчества «Родники» выступили воспитанники 11 детсадов округа: они пели, танцевали и читали стихи о Великой Отечественной войне. Со словами приветствия к участникам и гостям фестиваля обратилась глава Волоколамска Наталья Козлова.





«Волоколамский край по праву гордится своей героической историей. И особенно ценно, что память о подвиге наших дедов и прадедов передаётся уже самым маленьким жителям округа — через семейные истории, песни и такие творческие проекты», — сказала Наталья Козлова.