На конкурсе «Флагманы образования» стартовал дистанционный командный этап

18 мая 2026, 10:08

Дистанционный этап начался для участников конкурса «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей», в число которых входят и представители Московской области. Об этом сообщает пресс-служба проекта.





Теперь конкурсанты должны сформировать команды по пять человек и разработать воспитательное событие по одному из предложенных направлений: единство народов России, преемственность поколений, историческая память, созидательный труд и служение Отечеству.





«Образовательный результат сегодня рождается не в одиночку, а в команде. Именно совместная работа руководителей, педагогов, родителей и наставников позволяет создать по-настоящему глубокое воспитательное событие. Дистанционный командный этап нашего конкурса — это проверка не только профессиональных компетенций, но и умения слышать друг друга и действовать как единый механизм», — заявил руководитель проекта «Флагманы образования Артём Миронов.