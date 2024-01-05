Вологодский депутат предложил сделать куклы мобилизованных и подарить семьям

Фото: istockphoto / Aleksandr Golubev
Депутат Вологодской городской думы Михаил Козырев сообщил, что неизвестные злоумышленники в попытке очернить его имя, приписывают ему идею, которую он не предлагал.
Baza сообщает, что в социальных сетях распространяется скриншот якобы странички депутата в соцсети, где предлагалась странная инициатива. Из скриншота следует, что примерно в 2 часа ночи по Москве Козырев написал следующее: «поговорили с товарищами, и пришла в голову замечательная идея».
Идея подарить родственникам мобилизованных ростовые куклы с их портретами. Таким образом семьи встретят Рождество вместе.
В сообщении было сказано, что решается вопрос размера фигур: в полный рост или так, чтобы усадить за стол. Было написано, что деньги в бюджете найдутся. Пост сопровождали хэштеги «МыВместе» и «СвоихНеБросаем».
5 января депутат Козырев сообщил Baza, что он такого не писал, кто-то подставил его с помощью фотошопа. Депутат обратился с заявлением в полицию. С заявлениями также обратились и женщины, чьи фотографии использовали в посте.
Козырев сделал предположение, что всё это «грязные игры со стороны противника».
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Идея подарить родственникам мобилизованных ростовые куклы с их портретами. Таким образом семьи встретят Рождество вместе.
5 января депутат Козырев сообщил Baza, что он такого не писал, кто-то подставил его с помощью фотошопа. Депутат обратился с заявлением в полицию. С заявлениями также обратились и женщины, чьи фотографии использовали в посте.
Козырев сделал предположение, что всё это «грязные игры со стороны противника».
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Мария Фирсова