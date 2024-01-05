Российский боец в одиночку пошёл в атаку на позиции ВСУ

Фото: iStock/Semen Salivanchuk
Российский боец один решил атаковать позиции Вооруженных сил Украины у Сватово.
Он ликвидировал противника и попал на видео. Эти кадры опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Штурмовик Западного военного округа с автоматом подобрался к укрепленным позициям ВСУ на дистанцию равную броску гранаты. Боец поразил противника, а после атаки вернулся к своим сослуживцам.
Ранее сообщалось, что в Минобороны подвели итоги награждения личного состава. 272 человека стали Героями России за период проведения СВО.
С 22 февраля 2022 года в ходе специальной военной операции Министерство обороны наградило 272 человек медалью Героя Российской Федерации — государственная награда Российской Федерации. Это высшее звание, которое присваивают за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского подвига.
Также свыше 320 тысяч военных получили государственные награды.
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Штурмовик Западного военного округа с автоматом подобрался к укрепленным позициям ВСУ на дистанцию равную броску гранаты. Боец поразил противника, а после атаки вернулся к своим сослуживцам.
С 22 февраля 2022 года в ходе специальной военной операции Министерство обороны наградило 272 человек медалью Героя Российской Федерации — государственная награда Российской Федерации. Это высшее звание, которое присваивают за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского подвига.
Также свыше 320 тысяч военных получили государственные награды.
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Мария Фирсова