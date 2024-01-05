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Ситуация для украинской стороны на фронте будет ухудшаться, потому что США прекратили финансово помогать Киеву.
Коннор Эколс в статье для издания Responsible Statecraft пишет, что у США официально закончились деньги для Киева.
Автор статьи отметил, что от решения Америки по финансированию зависит финал конфликта на Украине.
По его словам, многие механизированные бригады ВСУ попали в ситуацию, когда им совершенно недостаёт боеприпасов. Он отметил, что в связи с этим военным приходится использовать всё, что у них есть в наличии, но это далеко не всегда подходит для поражения целей.
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«Пока конгресс обсуждает, что делать дальше, положение Киева с военной точки зрения будет неизбежно ухудшаться», — считает Эколс.
«Не будет большим преувеличением сказать, что то, что произойдет на Капитолийском холме в течение следующих нескольких недель, может решающим образом определить следующую фазу конфликта», — считает эксперт, пишет РИА Новости.Ранее сообщалось, что запасы снарядов ВСУ исчерпаны, военным приходится использовать то, что не всегда подходит для поражения целей. Об этом сержант украинской армии Александр рассказал испанской газете El Pais.
По его словам, многие механизированные бригады ВСУ попали в ситуацию, когда им совершенно недостаёт боеприпасов. Он отметил, что в связи с этим военным приходится использовать всё, что у них есть в наличии, но это далеко не всегда подходит для поражения целей.
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Мария Фирсова