В течение недели в плен решили сдаться 13 бойцов ВСУ

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На этой неделе в плен сдались 13 бойцов Вооруженных сил Украины.
Об этом рассказали журналистам в Минобороны России. 8 украинских солдат сдались в плен на купянском направлении.
Также на этой неделе Россия освободила 248 российских военных из украинского плена. Возвращение бойцов домой стало возможным благодаря переговорам.
Также сообщалось, что в Минобороны подвели итоги награждения личного состава. 272 человека стали Героями России за период проведения СВО.
С 22 февраля 2022 года в ходе специальной военной операции Министерство обороны наградило 272 человек медалью Героя Российской Федерации — государственная награда Российской Федерации. Это высшее звание, которое присваивают за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением подвига.
Также свыше 320 тысяч военных получили государственные награды.
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Также на этой неделе Россия освободила 248 российских военных из украинского плена. Возвращение бойцов домой стало возможным благодаря переговорам.
С 22 февраля 2022 года в ходе специальной военной операции Министерство обороны наградило 272 человек медалью Героя Российской Федерации — государственная награда Российской Федерации. Это высшее звание, которое присваивают за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением подвига.
Также свыше 320 тысяч военных получили государственные награды.
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Мария Фирсова