Волоколамская школьница победила в акции в честь Года семьи

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского г. о.
Школьница из Волоколамска Мария Фролова победила в зональной акции «Любовь в моей жизни, в моей семье, в моём роду». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа. Акцию в рамках Года семьи провели благочиния и образовательные организации Одинцовского зонального объединения. Цель – воспитание детей на христианских принципах.
Акция охватила более 500 школьников и воспитанников детских садов из 10 муниципальных образований. Ребята представили на конкурс творческие работы в номинациях «фотография», «презентация «Моя родословная», «видеоролик о семье», «православный рисунок» и других. В финал вышли 87 работ.
Семиклассница Гимназии № 1 города Волоколамска Маша Фролова победила в старшей возрастной категории 5-7 классов. Награду она получила за работу «Мой храм» в номинации «фотография». Её руководителем при подготовке работы была библиотекарь гимназии Татьяна Чистова.
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Семиклассница Гимназии № 1 города Волоколамска Маша Фролова победила в старшей возрастной категории 5-7 классов. Награду она получила за работу «Мой храм» в номинации «фотография». Её руководителем при подготовке работы была библиотекарь гимназии Татьяна Чистова.
«В прошлом году я впервые посетила церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы в селе Спирово. Я почувствовала святость этого места, захотелось фотографировать. Церковь мне нравится тем, что она создаёт настроение спокойной радости, умиротворения. Невольно забываешь о спешке и суете, которые были и будут за территорией храма», – поделилась Мария.Церемония награждения победителей конкурса состоялась в Наро-Фоминске.
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Лора Луганская