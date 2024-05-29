Волоколамские волейболисты стали призёрами открытого чемпионата среди молодёжи

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского г. о.
Волоколамские спортсмены заняли третье место на открытом чемпионате по волейболу среди молодёжи 15-18 лет. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«В финале встретились четыре команды лидеров, которые вышли с первых двух мест отборочных этапов. Это Волоколамская «Лама», «Зодиак» и «Вымпел» из Наро-Фоминска, а также команда из Звенигорода. Борьба за призовые места была такой упорной, что для выявления победителей большинство игр приходилось проводить не по две, а по три партии», – говорится в сообщении.По итогам финала первое место занял «Вымпел», второе «Зодиак», третье – «Лама». Лучшим игроком финала в волоколамской команде признан 16-летний Никита Сборщиков.
Турнир состоялся в подмосковных Горках-10.
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