Волоколамский школьный «Зелёный патруль» посчитал аистов в Подмосковье

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Ребята из школьного лесничества «Зелёный патруль» Волоколамского городского округа приняли участие в Международном учёте белых аистов. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Школьники нашли 12 гнёзд и понаблюдали за восемью парами аистов, которые вывели 26 птенцов. Все сведения переданы в Союз охраны птиц России. В ходе наблюдения члены школьного лесничества обнаружили, что люди специально обустраивают подходящие для гнездовья аистов места вблизи своих домов», – говорится в сообщении.Как отметили в Комлесхозе, белый аист в Подмосковье – восстанавливающийся в численности вид. Новые места гнездования ежегодно выявляются благодаря мониторингу гнёзд специалистами и натуралистами.
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Лора Луганская