Волонтер рассказала о выживаемости пострадавших от мазута птиц с Черного моря

Фото: istockphoto/Elena Mishina
Выживаемость пострадавших от мазута птиц с Черного моря поначалу составляла около 80%, но позже снизилась. Об этом в беседе с «Татар-информом» рассказала студентка из Казани Алина Рахимова, отправившаяся волонтером в Сочи. По ее словам, многие птицы сильно истощены и далеко не все их из них выживают после перенесенного отравления.
Она подчеркнула, что работа в ветеринарном центре была сложной и довольно специфической. У многих волонтеров спустя несколько дней началась аллергия и слезились глаза.
Рахимова добавила, что их работу в ветеринарном центре курировал опытный орнитолог, который составлял подробные протоколы для лечения каждой из птиц. В обязанности волонтеров входили помывка, чистка, кормление и поддержание чистоты.
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«Комочки мазута с перьев счищали зубной щеткой. Также давали сорбенты и необходимые лекарства, кормили рыбой. После помывки птиц сушили и долечивали, а потом отпускали в заповедник, чтобы понаблюдать за ними», – поделилась доброволец.
Рахимова добавила, что их работу в ветеринарном центре курировал опытный орнитолог, который составлял подробные протоколы для лечения каждой из птиц. В обязанности волонтеров входили помывка, чистка, кормление и поддержание чистоты.
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Данил Пономарев