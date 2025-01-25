МЧС: В Севастополе введён режим ЧС федерального масштаба из-за крушения танкеров

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В Севастополе начал действовать режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Причина — крушение двух танкеров в Керченском проливе Чёрного моря и последовавшие затем выбросы мазута.
Об этом накануне, в пятницу 24 января, сообщила пресс-служба МЧС России. Такое решение было принято на специальном заседании правительственной комиссии под руководством главы чрезвычайного ведомства Александра Куренкова. Комиссия была созвана после соответствующего обращения губернатора Севастополя Михаила Развожаева. По итогам заседания город был признан территорией чрезвычайной ситуации федерального характера.
По словам главы МЧС, такое решение позволит привлечь дополнительные силы и средства для ликвидации последствий экологической катастрофы. Кроме того, из резервного фонда РФ будет направлена дополнительная финансовая помощь пострадавшему субъекту страны, заключил Куренков.
По последним данным, на текущий момент в Севастополе собрано вывезено 403,62 тонны загрязненного нефтепродуктами песка и грунта.
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По словам главы МЧС, такое решение позволит привлечь дополнительные силы и средства для ликвидации последствий экологической катастрофы. Кроме того, из резервного фонда РФ будет направлена дополнительная финансовая помощь пострадавшему субъекту страны, заключил Куренков.
По последним данным, на текущий момент в Севастополе собрано вывезено 403,62 тонны загрязненного нефтепродуктами песка и грунта.
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Александр Бойцов