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МЧС: В Севастополе введён режим ЧС федерального масштаба из-за крушения танкеров

Фото: istockphoto/Narai Chal

Фото: istockphoto/Narai Chal

В Севастополе начал действовать режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Причина — крушение двух танкеров в Керченском проливе Чёрного моря и последовавшие затем выбросы мазута.
Об этом накануне, в пятницу 24 января, сообщила пресс-служба МЧС России. Такое решение было принято на специальном заседании правительственной комиссии под руководством главы чрезвычайного ведомства Александра Куренкова. Комиссия была созвана после соответствующего обращения губернатора Севастополя Михаила Развожаева. По итогам заседания город был признан территорией чрезвычайной ситуации федерального характера.

По словам главы МЧС, такое решение позволит привлечь дополнительные силы и средства для ликвидации последствий экологической катастрофы. Кроме того, из резервного фонда РФ будет направлена дополнительная финансовая помощь пострадавшему субъекту страны, заключил Куренков.



По последним данным, на текущий момент в Севастополе собрано вывезено 403,62 тонны загрязненного нефтепродуктами песка и грунта.

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В Екатеринбурге на тренера возбудили 33 уголовных дела за сексуальное насилие над ученицей
URA.RU: тренер из Екатеринбурга ответит за 33 случая совращения школьницы
25 января 2025, 06:14

Фото: iStock/Евгений Харитонов

В отношении тренера по плаванию одной из спортивных школ Екатеринбурга возбуждены уголовные дела за 33 случая сексуального совращения своей ученицы. Об этом пишут в URA.RU со ссылкой на источник.
«Дела по 33 эпизодам возбуждены по статье 132 УК РФ — «Насильственные действия сексуального характера». Они основаны на показаниях потерпевшей. Сам тренер вину не признает. Он задержан, и сейчас за решеткой», — рассказал источник издания.

При этом в местном СКР отказались от комментариев по данному делу. В материалах следствия указывается, что тренер домогался до своей воспитанницы в период с 2021 по 2023 годы. В это время подростку было 12-14 лет. Как рассказала сама девочка, тренер домогался до нее в разных регионах России во время соревнований. В общей сложности на спортсмена завели 33 уголовных дела.

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Detik: на Бали задержан основатель «русской деревни» Андре Фрей
25 января 2025, 02:47

Фото: iStock/YakobchukOlena

На острове Бали в Индонезии задержали основателя комплекса апартаментов PARQ Ubud, также известного как «русская деревня», Андре Фрея. Об этом сообщает портал Detik.
«Фрей с помощью возглавляемой им компании намеренно переоборудовал плодородные сельскохозяйственные земли в районе Убуд. Земля была переоборудована под виллы и различные туристические объекты в коммерческих целях», — объяснил причину ареста генеральный инспектор полиции Бали Даниэль Адитьяджая.

В обвинении указывается, что 25 ноября прошлого года в полицию поступила жалоба от местных жителей. В ней говорилось о переделывании Фреем сельскохозяйственных земель под коммерческую недвижимость, на что у него не имелось разрешения. В издании отметили, что у Фрея имеется паспорт гражданина Германии.

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Из Эрмитажа в Петербурге эвакуировали посетителей после анонимного сообщения

«Эта общага станет для тебя кладбищем»: в Улан-Удэ четверо взрослых избили 12-летнего мальчика за то, что он защитил дедушку
#земля
#инспектор
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#арест
#задержание
#индонезия
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Глава минздрава Камчатки отправлен в отставку после скандала в онкодиспансере
25 января 2025, 01:54

Фото: iStock/gorodenkoff

Главу Министерства здравоохранения Камчатского края Александра Гашкова отправили в отставку после заражения гепатитом почти 40 человек в краевом онкологическом диспансере. Об этом рассказал губернатор региона Владимир Солодов.
«Только что состоялось совещание по вопросам здравоохранения, по его итогам я принял решение освободить от должности министра здравоохранения Камчатского края», — написал глава региона в своем telegram-канале.

Причиной скандала стало заражение вирусами гепатита В и С 36 человек. По предварительным данным, людям вводили болезнь вместе с контрастирующим веществом в кабинете КТ. По официальным данным, заражения случались в период с 2023 по 2024 годы. При этом сам кабинет закрыли до 27 января. Для проверки в Камчатский край прибыли инфекционисты и эпидемиологи из Москвы.

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#гепатит
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Из Эрмитажа в Петербурге эвакуировали посетителей после анонимного сообщения
24 января 2025, 17:30

Фото: istockphoto/yulenochekk

Посетители и сотрудники музея Эрмитаж в Санкт-Петербурге были экстренно эвакуированы из здания при содействии Росгвардии. Причиной стало поступившее анонимное сообщение об угрозе безопасности.
Об этом 24 января сообщила пресс-служба музея. По ее информации, главный музейный комплекс Государственного Эрмитажа получил анонимное сообщение с угрозой. Была тут же организована эвакуация посетителей.

После того, как в здании никого не осталось, сотрудники службы музейной безопасности и представители Росгвардии проверили все залы музея, а также служебные и подсобные помещения, в которых не нашли ничего взрывоопасного. Порядок около Эрмитажа в это время охраняли два патрульных экипажа вневедомственной охраны.

Посетители, не успевшие осмотреть экспозиции музея по причине эвакуации, смогут это сделать в любой другой удобный для них день.

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«Эта общага станет для тебя кладбищем»: в Улан-Удэ четверо взрослых избили 12-летнего мальчика за то, что он защитил дедушку
24 января 2025, 17:13

Фото: istockphoto / Motortion

В апреле 2021 года в Улан-Удэ произошло жестокое преступление: четверо взрослых напали на 12-летнего мальчика, избили его и ограбили.
Костя Калинин, которому на тот момент было всего 12 лет, жил с мамой и младшей сестрой в небольшом селе Надеино, расположенном в 40 километрах от Улан-Удэ. В семье он был незаменимым помощником: не только заботился о сестре, но и регулярно ездил в город на выходные и праздники, чтобы помогать своему 66-летнему дедушке, который перенес инсульт. Костя стремился скрасить одиночество своего деда, разговаривая с ним и проводя вместе свободное время. Одна из таких поездок чуть не закончилась трагедией: мальчик защитил своего дедушку от четырёх пьяных соседей. В итоге он сам получил серьёзные травмы. Подробности происшествия расскажет «Радио 1

Угрожал расправой 12-летнему мальчику


В тот вечер Костя Калинин в очередной раз гостил у дедушки, как вдруг услышал громкий спор. Мальчик вышел в коридор, чтобы утихомирить шумного соседа.

«Вы пришли в чужую квартиру, и здесь качаете свои права. Уйдите, пожалуйста, отсюда», — сказал он.

Однако подвыпивший мужчина воспринял его замечание как вызов. Он резко схватил Костю за футболку и попытался вытащить его в коридор, угрожая расправой и заявляя, что они «поговорят по-мужски». Несмотря на возраст, Костя не растерялся и пригрозил вызвать полицию, что заставило мужчину отступить.

«Мой отец, дедушка Кости, живет в Улан-Удэ, в общежитии, соседи попались неблагополучные. Не работают и пьют не просыхая. Так вот один из жильцов нагрянул к папе и начал клянчить деньги на алкоголь. Знал, что отец только что получил пенсию. Этого не скроешь, общежитие коридорного типа, все друг у друга на виду. Папа отказал. Тогда сосед начал уже не просить, а в наглую требовать. Кричал: "Дай хотя бы на пиво!"», — рассказала «КП-Иркутск» мама Кости Ксения Хомякова.

Когда полицейские приехали на вызов, дебошир уже успел скрыться, хотя незадолго до этого громко стучал в дверь квартиры.


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Перегородили путь


12-летний Костя остался ночевать у своего дедушки в общежитии. Он проводил свою маму до автобусной остановки и вернулся в общежитие, где его поджидали соседи дедушки, в числе которых была и семейная пара. Уже через 15 минут Костя в панике позвонил маме и сообщил об этом. Ксения, мать Кости, сразу попросила включить громкую связь. Она попыталась выяснить у собравшихся, что им нужно от её сына, но в ответ услышала лишь грубую ругань.

«Эта общага станет для тебя кладбищем», — сказал один из них.

Внезапно Костя закричал, и связь оборвалась.

Общежитие, в котором избили Костю (фото: СУ СК России по Бурятии)

Избили и ограбили


Один из пьяных мужчин схватил бутылку и ударил Костю по голове. Мальчик упал, и в этот момент на него набросились остальные. Они избили его, а затем одна из женщин забрала у него тысячу рублей. Вторая попыталась вытащить телефон и снять кольцо с его пальца, но Костя крепко сжал руку, не позволяя этого сделать.

«Один из злоумышленников нанес удар бутылкой по голове, после чего вся компания принялась бить упавшего ребенка по голове и телу. После задержания злоумышленники отрицали вину», — сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Бурятия Дмитрий Столяров.

Несмотря на травмы, Косте удалось встать и сбежать. Он пробежал несколько метров по холодной земле босиком, а потом запрыгнул в такси, которое проезжало мимо. Мальчик попросил водителя отвезти его к ближайшему торговому павильону, откуда позвонил маме.

По словам Ксении, её сына били настолько сильно, что с него даже слетели кроссовки.

«Он забежал весь заплаканный и попросил постоять в магазине. Я, конечно, разрешил. Одежда на нем была грязная. Мальчик звонил маме и рассказывал, что его сильно избили, говорил, что его пинали ногами. Она ответила, что скоро приедет. Я позвонил местному участковому и передал трубку ребенку. Мальчик и ему рассказал, как все произошло», — поделилась в беседе с «КП» — «Иркутск» владелец павильона.

Черепно-мозговая травма


Костя вернулся в общежитие уже с мамой и полицейскими.

Ксения рассказала журналистам, что была шокирована видом сына, когда впервые увидела его после того тревожного звонка.

«Потом мы с сотрудниками зашли в квартиру этой семейной пары. Кругом грязь, окурки, бутылки… И самое страшное, что среди всего этого, на диване совсем голенькая спала 10-месячная дочь этих алкашей», — сообщила Ксения.

Костя Калинин (фото: кадр из репортажа Вести.ру)

Полицейские задержали нарушителей спокойствия и их друзей и доставили их в участок. Также были вызваны специалисты органов опеки и попечительства, которые забрали десятимесячную девочку. А Костю на следующий день госпитализировали.

«Ребенок госпитализирован в отделение травматологии. У него закрытая черепно-мозговая травма, переломы двух ребер», — сказал заместитель главного врача по хирургической помощи Детской республиканской клинической больницы Бурятии.

Мама мальчика сообщила, что Костя когда-то на свои карманные деньги покупал этим соседям из общаги молоко и хлеб.

Всех дебоширов заключили под стражу.

Получил награду


Стоит отметить, что за свою храбрость Костя Калинин получил награду от Совета Федерации России. Он был награждён памятной медалью «За проявленное мужество», которую вручил ему председатель Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко.

«Как любая мать, я не хотела бы, чтобы путь к наградам был такой, какой пришлось пройти ребенку, но я горжусь, конечно», — прокомментировала награду Ксения.

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#полицейские
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В Подмосковье учитель истории отключил телефон и бесследно исчез
Msk1.ru: в Подмосковье бесследно исчез 33-летний учитель истории и обществознания
24 января 2025, 16:13

Фото: iStock/blinow61

В Подмосковье бесследно исчез школьный учитель истории и обществознания. Об этом пишет портал Msk1.ru.
Отмечается, что 33-летний Роман Кляузов преподаёт в московской школе №962. Также он запустил собственный образовательный блог, аудитория которого превысила две тысячи человек. На нём преподаватель разбирает задания для подготовки к ЕГЭ по истории и обществознанию.

Близкие учителя рассказали, что в последний раз видели его накануне утром, когда он выехал из дома в Химках на бежевом автомобиле Volkswagen. После машину видели к Мытищах. Также сообщается, что телефон Кляузова выключен.

К поискам подключились волонтёры и ученики.

Его приметы: рост 180 сантиметров, нормальное телосложение, тёмные волосы и зелёные глаза. Одет в чёрную куртку, чёрные джинсы, чёрную шапку и зелёные ботинки.

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Подмосковные пожарные спасли жильцов дома, где горела захламлённая квартира
24 января 2025, 15:52

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Работники Мособлпожспаса вместе с сотрудниками федерального ведомства эвакуировали из горевшего дома трёх взрослых и трёхлетнего ребёнка. ЧП произошло в городском округе Чехов, сообщили в пресс-службе ведомства.
«О пожаре в квартире на третьем этаже пятиэтажки в службу экстренных вызовов сообщили жильцы дома. На место направили подмосковных и сотрудников федерального ведомства. Как выяснилось, хозяйку квартиры, звавшую на помощь с балкона, эвакуировали проезжавшие мимо электрики. С помощью автовышки для электромонтажных работ они спустили её на землю, так как женщина не могла выйти из захламлённого жилища», – отметили в ведомстве.
Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Позже огнеборцы вывели из задымленного подъезда трёх взрослых и ребёнка. После этого они в кратчайшие сроки ликвидировали возгорание, не допустив распространения огня на соседние квартиры. ЧП обошлось без пострадавших.

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В Москве муж избил жену табуреткой за невкусные котлеты после 60 лет брака
24 января 2025, 15:10

Фото: istockphoto/Tatiana Volgutova

В Москве недовольный муж табуреткой избил свою жену за невкусно приготовленные котлеты. В прошлом году пара отметила бриллиантовую свадьбу — 60 лет вместе.
21 января вечером супруги собирались ужинать. Галина накрыла на стол и предложила мужу котлеты. Анатолий попробовал стряпню жены и возмутился: по его мнению, котлеты есть было невозможно. Он заявил супруге, что в свои 87 лет она так и не освоила тонкости приготовления этого блюда. Женщина пыталась оправдаться, но только еще больше раззадорила мужа, вдруг возомнившего себя тонким гурманом и гастрономом. Анатолий схватил табуретку и принялся избивать Галину.

Пострадавшая выбежала из квартиры и укрылась у соседей. На следующий день она пошла в поликлинику. Откуда была госпитализирована в Боткинскую больницу с переломами двух ребер, пневмотораксом и множественными ушибами. Несмотря на столь серьезные травмы, Гадина наотрез отказалась писать заявление в полицию.

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Житель Подмосковья напал с кулаками на чужую машину
24 января 2025, 13:54

Фото: istockphoto.com/globalmoments

Полицейские задержали жителя подмосковного Воскресенска по подозрению в повреждении чужого имущества: он голыми руками помял чужой автомобиль и разбил в нём стёкла, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Заявление о повреждении имущества подала жительница округа Коломна. В ходе расследования полицейские установили и задержали злоумышленника. Выяснилось, что он из хулиганских побуждений руками и ногами наносил удары по автомобилю, в результате чего разбил окно в двери багажника и оставил царапины и вмятины на кузове. Сумма ущерба составила 30 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
Против задержанного завели уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» и отпустили под подписку о невыезде.

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