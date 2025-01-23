Президент Путин распорядился провести ревизию танкерного флота

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Ревизию танкерного флота распорядился провести президент России Владимир Путин в рамках совещания с кабмином. Уточняется, что ревизия должна быть комплексной.
«Проверить состояние танкерного флота, а также провести ревизию имеющегося технического и технологического и научного потенциала по самой ликвидации последствий похожих техногенных аварий», — сказал глава государства.Кроме того, президент затронул итоги работы по ликвидации последствий крушения танкеров а Черноморье. По данным вице-премьера Виталия Савельева, на сегодняшний день откачано более 1100 тонн мазута. Осталось примерно 300 тонн. Речь идет о танкере «Волгонефть-239».
Перед этим сообщалось, сколько займет очистка пляжей Анапы от мазута.
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