Спасатели объявили о готовности возобновить поиски пропавшей семьи Усольцевых
КГКУ «Спасатель»: Поиски семьи Усольцевых возобновят после заявки от следствия
Спасатели готовы возобновить активные поиски семьи Усольцевых, пропавшей в красноярской тайге, сразу после получения новой заявки от следствия. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на КГКУ «Спасатель».
Согласно материалу, специалисты отрабатывают только поступившие от следователей заявки. Как только следственные органы укажут конкретное место, в котором следует проводить операцию, спасатели незамедлительно выедут туда. Все прошлые заявки от следствия выполнены в полном объеме, в том числе с применением поисковых собак.
Напомним, что семья из трёх человек пропала 28 сентября 2025 года. Супруги Ирина и Сергей отправились с пятилетней дочерью в поход в урочище Буратинка в Партизанском районе. Вскоре они перестали выходить на связь.
Активная фаза масштабной поисковой операции, в которой участвовало более 1,5 тысячи человек из разных регионов страны, завершилась 12 октября. Официальная версия пропажи семьи — несчастный случай, но причина загадочного исчезновения имеет альтернативные теории. Одна из наиболее обсуждаемых — побег за границу. Подробности читайте в материале «Радио 1».