Спасатели объявили о готовности возобновить поиски пропавшей семьи Усольцевых

11 марта 2026, 06:09

КГКУ «Спасатель»: Поиски семьи Усольцевых возобновят после заявки от следствия

Фото: iStock/Andrey Zhuravlev

Спасатели готовы возобновить активные поиски семьи Усольцевых, пропавшей в красноярской тайге, сразу после получения новой заявки от следствия. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на КГКУ «Спасатель».





Согласно материалу, специалисты отрабатывают только поступившие от следователей заявки. Как только следственные органы укажут конкретное место, в котором следует проводить операцию, спасатели незамедлительно выедут туда. Все прошлые заявки от следствия выполнены в полном объеме, в том числе с применением поисковых собак.



