Волонтеры приостановили поиски пропавшего в тайге экс-спецназовца Потаенкова
Волонтеры оставили попытки найти бывшего спецназовца Виктора Потаенкова, пропавшего в тайге Красноярского края. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По его информации, поиски с участием добровольцев приостановили до конца марта. Причиной стало ухудшение погодных условий. Тем временем следователи и альпинисты продолжают искать пропавшего. В настоящий момент они изучают его маршрут.
Напомним, 55-летний мужчина отправился в поход в национальном парке «Красноярские Столбы» по туристической тропе 9 марта, но в какой-то момент перестал выходить на связь. Предполагается, что произошел несчастный случай. Версию о нападений диких животных или бродячих собак специалисты назвали маловероятной.
