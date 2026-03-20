Волонтеры приостановили поиски пропавшего в тайге экс-спецназовца Потаенкова

Фото: iStock/mtv2020

Волонтеры оставили попытки найти бывшего спецназовца Виктора Потаенкова, пропавшего в тайге Красноярского края. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.



По его информации, поиски с участием добровольцев приостановили до конца марта. Причиной стало ухудшение погодных условий. Тем временем следователи и альпинисты продолжают искать пропавшего. В настоящий момент они изучают его маршрут.

Напомним, 55-летний мужчина отправился в поход в национальном парке «Красноярские Столбы» по туристической тропе 9 марта, но в какой-то момент перестал выходить на связь. Предполагается, что произошел несчастный случай. Версию о нападений диких животных или бродячих собак специалисты назвали маловероятной.

Лидия Пономарева

