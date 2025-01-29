Судовладелец назвал «единственно верным» решение капитана «Волгонефти-239»

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Экипаж танкера «Волгонефть-239» по приказу намеренно капитана намеренно посадил на мель корму судна, и это было единственно правильным решением. Оно позволило сохранить здоровье и жизни членов команды, а также предотвратить дальнейший разлив мазута из уцелевших танков.
Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе ЗАО «Волгатранснефть». Представители компании-судовладельца пояснили, что капитан корабля не имел возможности направить его в безопасное место. Поэтому он отказался от эвакуации и повёл практически половину судна задним ходом в сторону мыса Панагия в Керченском проливе. К тому времени танкер уже «переломился по миделю в районе третьего-четвертого танков».
Это позволило сохранить нефтепродукт запечатанным в уцелевших танках. Кроме того, попытка маневрирования при штормовом ветре и волнении могла привести к неуправляемому дрейфу в сторону конструкций Крымского моста, добавили специалисты.
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Александр Бойцов