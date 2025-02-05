Онколог раскрыл, можно ли заболеть раком из-за мазута в Черном море

Фото: iStock/Elena Mishina
Купание в загрязненных мазутом зонах Черного моря не приведет к раку, так как химические канцерогены представляют опасность лишь при длительном воздействии на организм. Об этом заявил онколог Евгений Черемушкин.
В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что основную роль в развитии онкологии играет накопительный эффект. Канцероген, который обнаружили на загрязненных мазутом пляжах, по его словам, опасен при вдыхании, потреблении воды или зараженной рыбы. Однако такие отравления развиваются быстро и столь же быстро проходят, не влияя на возникновение опухолей.
Стало известно, кому больше всего грозит рекордное атмосферное давление в Москве
Консультант рассказала, как грамотно планировать покупки и составлять рацион
Онколог развеял миф об иммунитете к раку у народа хунза
«Самостоятельное очищение прибрежных вод и земли может занять годы. Но второго Чернобыля нам ждать не придется, конечно. Химические канцерогены опасны только при длительном воздействии на организм. При однократном или кратковременном попадании говорить о серьезных рисках для здоровья не стоит. Ключевую роль в развитии онкологии играет так называемый накопительный эффект», — поделился врач.Читайте также:
Стало известно, кому больше всего грозит рекордное атмосферное давление в Москве
Консультант рассказала, как грамотно планировать покупки и составлять рацион
Онколог развеял миф об иммунитете к раку у народа хунза
Данил Пономарев