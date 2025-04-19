Волонтёры «Лизы Алерт» назвали категорию чаще всего пропадающих в России людей

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В России чаще всего без вести пропадают мужчины в возрасте от 25 до 45 лет. При этом пик безвозвратных исчезновений приходится на пресловутый «критический возраст» — 40 лет.
Об этом в разговоре с корреспондентом ТАСС сообщил председатель добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Григорий Сергеев. По его словам, после того, как волонтёры движения начали собирать детальную статистику по пропавшим людям, они были изрядно удивлены.
Он также отметил, что одной из причин, по которой мужчины не возвращаются домой, являются «молодеющие» инсульты и инфаркты. Председатель отряда привёл частый пример, когда человека, почувствовавшего себя плохо на работе, отправляют домой вместо того, чтобы вызвать ему врача.
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«Мы всю жизнь думали, что ищем детей и пожилых. Однако оказалось, что из года в год самая большая категория людей, которые теряются, и самая частая группа людей, которые не возвращаются домой, — это мужчины от 25 до 45 лет. Пик исчезновений приходится на 40-летний возраст», — рассказал командир поисковиков.
Он также отметил, что одной из причин, по которой мужчины не возвращаются домой, являются «молодеющие» инсульты и инфаркты. Председатель отряда привёл частый пример, когда человека, почувствовавшего себя плохо на работе, отправляют домой вместо того, чтобы вызвать ему врача.
«А для того, чтобы родные снова могли увидеть дома мужа или отца, ему достаточно было бы просто вовремя получить элементарную медицинскую помощь», — заключил Сергеев.
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Александр Бойцов