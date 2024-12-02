СК расследует уголовное дело о пропавших 20 лет назад в Сибири детях

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Следственный комитет расследует уголовное дело о гибели детей, которые пропали в Сибири 20 лет назад. Об этом информирует РИА Новости.
Уточняется, что дети не вернулись домой после прогулки в апреле 2005 года. Поиски пропавших продолжались три недели.
В мае этого же года, мужчина, который занимается поиском металлолома, обнаружил останки детских тел обгоревшими в коллекторе. Правоохранители выдвинули версию несчастного случая.
По словам опрошенных свидетелей, они видели, как детей усаживали в темную иномарку. После этого дело закрыли, однако несколько лет назад родителей пропавших вызвали в СК и сообщили, что в деле появились новые подробности, которые в настоящее время не разглашаются.
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В мае этого же года, мужчина, который занимается поиском металлолома, обнаружил останки детских тел обгоревшими в коллекторе. Правоохранители выдвинули версию несчастного случая.
По словам опрошенных свидетелей, они видели, как детей усаживали в темную иномарку. После этого дело закрыли, однако несколько лет назад родителей пропавших вызвали в СК и сообщили, что в деле появились новые подробности, которые в настоящее время не разглашаются.
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Екатерина Коршунова