Россиянин пропал без вести во время всхода на вулкан на Филиппинах

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Россиянин и ещё пять иностранцев пропали без вести на вулкане Талинис, расположенном на острове Минданао, близ города Валенсии (Филиппины).
Как сообщило агентство Philippines News Agency (PNA), рано утром 19 марта группа туристов отправилась в однодневный поход на вулкан. Среди них были трое немцев 58, 60 и 67 лет, гражданин Канады, британец 63 лет и 38-летний россиянин Антон Чернов.
Уточняется, что с собой путешественники не взяли вещей для ночевки и длительного пребывания в горах. Уже два дня все туристы числятся пропавшими без вести.
Сейчас полиция и поисковые группы осматривают вулкан. В четверг, 20 марта, они обнаружили тропу со следами, вероятно, принадлежащими иностранцам. Также волонтёры используют беспилотники для поиска пропавших.
Ранее украинскую модель Марию Ковальчук, пропавшую без вести, нашли в критическом состоянии в больнице Дубая. Она находится в реанимации после трех операций, без документов и телефона. Предположительно, Мария стала жертвой сексуального рабства. Информацию подтвердить нельзя, так как девушка пока что не в состоянии говорить.
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Уточняется, что с собой путешественники не взяли вещей для ночевки и длительного пребывания в горах. Уже два дня все туристы числятся пропавшими без вести.
Сейчас полиция и поисковые группы осматривают вулкан. В четверг, 20 марта, они обнаружили тропу со следами, вероятно, принадлежащими иностранцам. Также волонтёры используют беспилотники для поиска пропавших.
Ранее украинскую модель Марию Ковальчук, пропавшую без вести, нашли в критическом состоянии в больнице Дубая. Она находится в реанимации после трех операций, без документов и телефона. Предположительно, Мария стала жертвой сексуального рабства. Информацию подтвердить нельзя, так как девушка пока что не в состоянии говорить.
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Анастасия Чубина