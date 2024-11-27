Гуманитарный сбор новогодних подарков для детей проводят в Раменском

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.
Акция «Добрый Новый год» по сбору гуманитарной помощи для детей из новых регионов России, а также из приграничных районов Белгородской и Курской областей проводит Раменский молодёжный центр, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Благотворительная акция стартовала 25 ноября и продлится до 8 декабря. Все желающие могут принести для детей игрушки и сладкие подарки. Сбор проводится с понедельника по пятницу с десяти утра до шести часов вечера на площадках отдела досуговой деятельности «Юность» по адресу: посёлок Электроизолятор, дом №52», — говорится в сообщении.Кроме того, приём гуманитарной помощи для ребят ведётся в отделе досуговой деятельности «Будущее» по адресу: город Раменское, улица Зои Космодемьянской, дом №16. Время работы: с 12.00 до 18.00.
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