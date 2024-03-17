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Вооруженные Силы РФ поразили около 370 целей ВСУ

Минобороны: Российские военные устранили около 370 целей ВСУ
17 марта 2024, 06:21
Фото: iStock/Kichigin

Фото: iStock/Kichigin

Российские военные группировки «Центр» поразили около 370 целей, принадлежащих Вооруженным силам Украины (ВСУ), заявил начальник пресс-центра группировки Министерства обороны РФ Александр Савчук.
Представитель Министерства обороны заявил, что артиллерия и авиация нанесли около 370 ударов по подтвержденным целям ВСУ, в том числе по 10 опорным пунктам и двум пунктам управления беспилотниками.

По словам представителя Минобороны Савчука, бомбардировщики и штурмовики ВВС России нанесли 50 авиаударов в районе населенных пунктов Очеретино, Бердычи, Керамика и Усманово.


В районе Бердичи из тяжелых орудий были атакованы четыре опорных пункта, ВСУ потеряли около 400 человек личного состава, два бронетранспортера, 15 автомобилей, четыре гаубицы и одну самоходную артиллерийскую установку британского производства AS-90 Braveheart.

Ранее, 16 марта, Министерство обороны заявило, что российские войска атаковали две позиции украинских националистских формирований под Одессой.

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Российский вертолет сбил украинский БПЛА на купянском направлении
Российский вертолет Ми-8 сбил украинский БПЛА на купянском направлении
17 марта 2024, 05:48

Фото: iStock/Volodymyr Vorobiov

Российский вертолет сбил украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в районе Купянска, сообщил РИА Новости летчик-штурман Ми-8 Вооруженных сил (ВС) РФ (позывной «Бонд»).
По его словам, во время боевого вылета в направлении Купянска пилот российского вертолета из группы огневой поддержки обнаружил БПЛА, принадлежащий Вооруженным силам Украины (ВСУ). После этого группа огневой поддержки сбила его.

«После чего выполнили противоракетный маневр и ушли на безопасное расстояние», – объяснил «Бонд».

Он отметил, что БПЛА летел на очень низкой высоте. Пилот заявил, что он направлялся к месту дислокации российской воинской части от линии соприкосновения.

Ранее зенитно-ракетный комплекс «Бук» российской армии предотвратил попытку авиаудара украинской армии по объектам гражданской инфраструктуры в направлении Купянска.

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#россия
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В США раскрыли информацию о «лучшей» подлодке за всю историю
NI: США готовятся к производству «лучших» подлодок в истории
17 марта 2024, 04:44

Фото: iStock/Michael Stifter

Многоцелевая атомная подводная лодка (АПЛ) «Вирджиния» Block V станет лучшей субмариной в истории ВМС США, ее характеристики были опубликованы в журнале National Interest (NI).
Утверждается, что ВМС США необходим большой флот современных ударных подводных лодок в связи с тем, что потенциальные противники создали зоны A2/AD (Anti-Access and Area Denial – ограничение и блокировка доступа и маневра). Согласно публикации, эти зоны предназначены для того, чтобы не допустить приближения надводных кораблей, включая авианосцы, к спорным районам.

«Подводная лодка Block V класса "Вирджиния" позволяет военно-морскому флоту проецировать мощь глубоко внутри районов A2/AD противника. Вероятно, на сегодняшний день это лучшая ударная подводная лодка ВМС США из когда-либо построенных», – отмечается в материале.

В качестве особенностей подводной лодки автор называет акустическую скрытность и систему управления, обеспечивающую безопасную эксплуатацию «Вирджинии» на мелководье. Модифицированная «Вирджиния» Block V будет иметь большую установку вертикального пуска с 28 крылатыми ракетами Tomahawk для атаки наземных и надводных целей.

В декабре было объявлено, что США решили возобновить проект по производству крылатых ракет с ядерными боеголовками для подводных лодок класса «Вирджиния». Министерство обороны выделит на эти цели 196 миллионов долларов.

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#сша
#вооружение
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ВСУ атаковали ракетами и беспилотниками три российских региона
ВСУ совершили атаки на Белгородскую, Брянскую и Калужскую области
17 марта 2024, 02:05

Фото: iStock/vadimrysev

По меньшей мере три российских региона подверглись нападению со стороны Украины, сообщили региональные власти. Над Брянской областью была сбита баллистическая ракета С-200, а над Калужской областью уничтожены три беспилотника. Обстрелу подвергся Грайворонский городской округ Белгородской области.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в Telegram, что над Брянской областью средствами ПВО была сбита ракета С-200. Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал, на месте происшествия продолжают работать оперативные подразделения.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что Украина предприняла попытку атаковать объекты инфраструктуры в Кировской области. Повреждений инфраструктуры и жертв нет.

По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в результате недавнего обстрела городского округа Грайворон никто не пострадал. В ходе атаки загорелись два частных дома и три автомобиля. Очаги возгорания были ликвидированы. Также в трех населенных пунктах повреждены девять частных домов, в Грайвороне взрывом повреждено окно одного из многоквартирных домов. Кроме того, повреждения получили социальное здание и различные хозяйственные постройки.

В Белгородской области около 10 населенных пунктов остались без электричества из-за обстрелов. Аварийные бригады работают над восстановлением электроснабжения. В течение дня продолжатся обходы домов.

Ранее ВСУ атаковали дроном-камикадзе передвигавшуюся в Белгородской области фуру зерновой компании.

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#всу
#белгородская область
#брянская область
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В ЦИК сообщили о явке на выборах по всей России
ЦИК: явка на президентских выборах составила 55,1% по всей России
17 марта 2024, 01:28

Фото: iStock/nemchinowa

По данным сайта Центральной избирательной комиссии (ЦИК), явка на выборах президента России по состоянию на 20:19 по московскому времени составила 55,1% по стране, передает РИА ​Новости.
Как отмечает издание, на выборах 2018 года, когда голосование проходило в один день, явка превысила 16,55% к 10:00, 51,9% к 17:00 и 63% после обработки 99,83% протоколов.

Ранее заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев сообщал, что по состоянию на 16:20 явка на выборы президента России составила 51,77%. Уточняется, что в данную статистику также входят россияне, проголосовавшие в дистанционном формате.

Выборы президента России стартовали 15 марта и завершатся в воскресенье, 17 марта.

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#выборы
#владимир путин
#явка
#цик
#голосование
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Напавший на участника СВО под Тулой подозреваемый задержан в ДНР
Подозреваемого в нападении на участника СВО под Тулой задержали в ДНР
17 марта 2024, 01:17

Фото: iStock/Rawf8

Следственный комитет (СК) России по Тульской области сообщил, что полиция задержала подозреваемого в нападении на участника СВО в Донецкой народной республики (ДНР).
По данным следствия, инцидент произошел 23 февраля в городе Алексин, когда 26-летний местный житель открыл стрельбу из пистолета. 33-летний участник СВО, находившийся в отпуске и ставший свидетелем хулиганских действий, призвал мужчину бросить оружие, но в ходе борьбы получил ранение в живот.

Он был доставлен в больницу. Преступник скрылся и попытался открыть огонь по местным жителям, которые пытались его задержать, но ему удалось сбежать, и он не пострадал. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

«Сегодня на территории ДНР подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Тульской области. В ближайшее время мужчина будет передан следователям СКР для проведения следственных действий и предъявления обвинения», – говорится в сообщении Следственного комитета.

Ранее выгнавшая ветерана СВО владелица подмосковного кофе покинула Россию.

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#россия
#тульская область
#днр
#сво
#ск рф
#нападение
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Макрон допустил проведение наземных операций Франции на Украине
Макрон: Франции придется провести операции на Украине для борьбы с Россией
17 марта 2024, 01:06

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью газете Le Parisien, что Париж не исключает возможности организации наземной операции на Украине.
По словам политика, сила Франции заключается в ее способности сделать это.

«Возможно придется провести операции на месте, какими бы они ни были, чтобы противостоять российским войскам», – объяснил он.

В то же время президент Макрон дал понять, что не хочет развития такого сценария и не будет его «инициировать».

Президент Франции добавил, что многие европейские страны поддерживают линию Парижа и «должны быть готовы к любому сценарию».

Ранее Макрон заявил, что попросит Россию прекратить огонь во время парижской Олимпиады.

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#франция
#украина
#европа
#россия
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В центре Нью-Йорка с блинами, самоваром и танцами отпраздновали Масленицу
16 марта 2024, 21:24

Фото: iStock/JackF

В центре Нью-Йорка отпраздновали Масленицу. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.
Отмечается, что празднование на Тайм-сквер организовали члены движения Русская молодёжь Америки. К акции присоединились десятки русскоязычных людей, в числе которых были выходцы из Украины.

Всем гостям мероприятия девушки в кокошниках и молодые люди в красных рубахах раздавали блины. Также из настоящего самовара разливали чай.

Кроме того, на празднике танцевал большой бурый плюшевый медведь.

Проукраинские активисты с флагами Украины предприняли попытку срыва праздника, однако их оперативно оттеснили полицейские.

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#масленица
#нью-йорк
#праздник
#россия
#сша
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Более 3 тыс. волонтёров помогают проводить голосование за подмосковные объекты благоустройства
16 марта 2024, 18:13

Фото: пресс-служба МИСК МО

В Подмосковье продолжается IV Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Помогают в этом масштабном проекте «Волонтёры Подмосковья». Координирует их работу Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области, сообщили в пресс-службе ведомства.
Для участия в голосовании отобрано 220 территорий в 53 городских округах. Это 203 сквера, семь пешеходных зон и площадей, парков и 2 набережные
«Ни одно крупное и важное мероприятие на территории Московской области не обходится без наших волонтёров. Ребята уже в четвёртый раз участвуют в организации онлайн-голосования по выбору объектов для благоустройства. Многие включаются в работу не первый год. В этому году жителям региона помогают проголосовать более 3 тыс. активистов в более чем 300 точках. Они рассказывают о проекте, о территориях и планах благоустройства, о том, как быстро и комфортно сделать выбор на специальном портале», – рассказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.
Она поблагодарила добровольцев, которые посвящают своё свободное время заботе о регионе и вносят вклад в его развитие. А жителей Подмосковья министр призвала принять участие в голосовании, чтобы сделать Московскую область ещё лучше.

Всероссийское голосование по выбору территорий для благоустройства в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» стартовало 15 марта.
«За пять лет работы программы в Подмосковье благоустроенно 219 территорий. Всероссийская платформа za.gorodsreda по выбору общественных территорий для благоустройства начала работать с 2021 года. За три года на ней проголосовало более 1,3 млн человек. На сегодня 74 территории, выбранные жителями на платформе, уже обновлены», – сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
Принять участие в голосовании может каждый житель региона старше 14 лет через приложение волонтёра на точке в своём городе, пройдя авторизацию по номеру телефона или через «Госуслуги».

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#подмосковье
#московская область
#волонтеры
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«Разрыв шаблона»: наблюдали из США и ЮАР поделились впечатлениями от выборов в России
Наблюдатели из США и ЮАР обвинили западные СМИ во лжи о выборах в России
16 марта 2024, 17:39

Фото: iStock/Diy13

Иностранные наблюдатели из США и ЮАР не обнаружили нарушений при проведении выборов президента России. В беседе с РИА Новости они поделились своим мнением о выборном процессе.
Выборы в России не выглядят так, как их преподносит Запад, заявил профессор кафедры международных прав человека юридического факультета Питтсбургского университета, наблюдатель из США Дэниэль Мартин Ковалик. По его словам, Херсонская область не выглядит как оккупированная территория. Здесь люди выглядят счастливыми и идут голосовать по своей воле – их никто не заставляет идти на выборы, как это говорят на Западе.

Сооснователь движения «За панафриканизм», политолог из ЮАР Пассека Фарумеле также указал на несоответствие между реальными выборами и тем, как их преподносят западные СМИ. Он подчеркнул, что людям активно «вдалбливают» неверную позицию. Стоит только вырваться за пределы медиа-пространства, пообщаться с реальными людьми и самостоятельно взглянуть на то место, «где вам категорически не рекомендовали быть», и происходит разрыв шаблонов.

На избирательных участках в Херсонской области присутствуют наблюдатели из США, ЮАР, Франции, Германии, Мексики, Алжира, Ботсваны, Индонезии и Замбии.

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#выборы
#президент
#россия
#наблюдатели
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