Вооруженные Силы РФ поразили около 370 целей ВСУ

Фото: iStock/Kichigin
Российские военные группировки «Центр» поразили около 370 целей, принадлежащих Вооруженным силам Украины (ВСУ), заявил начальник пресс-центра группировки Министерства обороны РФ Александр Савчук.
Представитель Министерства обороны заявил, что артиллерия и авиация нанесли около 370 ударов по подтвержденным целям ВСУ, в том числе по 10 опорным пунктам и двум пунктам управления беспилотниками.
По словам представителя Минобороны Савчука, бомбардировщики и штурмовики ВВС России нанесли 50 авиаударов в районе населенных пунктов Очеретино, Бердычи, Керамика и Усманово.
В районе Бердичи из тяжелых орудий были атакованы четыре опорных пункта, ВСУ потеряли около 400 человек личного состава, два бронетранспортера, 15 автомобилей, четыре гаубицы и одну самоходную артиллерийскую установку британского производства AS-90 Braveheart.
Ранее, 16 марта, Министерство обороны заявило, что российские войска атаковали две позиции украинских националистских формирований под Одессой.
Читайте также:
В Турции посоветовали Украине навсегда забыть о Крыме
Под Кременной уничтожили лучшего оператора дронов Украины из отряда «Азов»
США высказались по поводу новых регионов России
По словам представителя Минобороны Савчука, бомбардировщики и штурмовики ВВС России нанесли 50 авиаударов в районе населенных пунктов Очеретино, Бердычи, Керамика и Усманово.
Ранее, 16 марта, Министерство обороны заявило, что российские войска атаковали две позиции украинских националистских формирований под Одессой.
Читайте также:
В Турции посоветовали Украине навсегда забыть о Крыме
Под Кременной уничтожили лучшего оператора дронов Украины из отряда «Азов»
США высказались по поводу новых регионов России
Александр Климов