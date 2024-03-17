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США высказались по поводу новых регионов России

Корреспондент Fox News Холл: Россия никогда не согласится отдать новые регионы
17 марта 2024, 00:54
Фото: РИА Новости/Александр Сухов

Фото: РИА Новости/Александр Сухов

Корреспондент Fox News Бенджамин Холл, работавший на Украине и получивший ранение, заявил, что Москва никогда не отдаст Украине регионы, вошедшие в состав России.
Холла спросили, уступит ли Москва Киеву регионы, вошедшие в состав России в результате референдума.

«Не думаю, что это когда-либо случится. Думаю, что в какой-то момент, вероятно, будет заключена сделка о прекращении огня», – высказался журналист.


По его мнению, Конгресс США может принять новый пакет помощи Украине, но он будет последним. Холл заявил, что Россия готова к конфликту в течение многих лет. Журналист считает, что Киев должен быть готов к переговорам с Москвой.

Ранее в США призвали Киев провести мирные переговоры с Москвой.

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«Мы об этом попросим»: Макрон о предложении России прекратить огонь во время Олимпиады
Макрон предложит прекратить огонь на Украине во время парижской Олимпиады
17 марта 2024, 00:41

Фото: iStock/brunocoelhopt

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил интервью телеканал TCH, что страна предложит прекратить огонь на Украине на время Олимпийских игр в Париже, передает Lenta.ru.
«Мы об этом попросим», — ответил Макрон на вопрос, предложит ли Франция России прекращения российского огня на время Олимпиады.

Напомним, что Олимпиада в Париже запланирована на период с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее Макрон также выразил готовность вести переговоры с российским президентом Владимиром Путиным относительно деэскалации конфликта на Украине.

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#россия
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#париж
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США призвали Киев провести мирные переговоры с Москвой
RS: Запад должен побудить Киев к переговорам, пока Украину не постиг крах
16 марта 2024, 23:33

Фото: iStock/3dmitry

Западные партнеры должны призывать Киев к мирным переговорам с Москвой, пока Украина не развалилась, заявил журналист Коннор Эколс в статье американскому журналу Responsible Statecraft (RS).
По его словам, западные лидеры должны подумать, готовы ли они к тому, что ситуация на поле боя может неожиданно измениться и привести к краху украинской армии и Украины как государства.

«Если нет, то тогда, вероятно, пришло время начать настаивать на переговорах, пока сложившаяся плохая ситуация не стала еще хуже», – призвал он.

Журналист указал на ряд проблем в Киеве, которые делают победу Вооруженных сил Украины (ВСУ) невозможной. Он отметил, что у Украины нет оружия, ее армия терпит поражение на поле боя, а Соединенные Штаты задерживают помощь. Он также обратил внимание на политические разногласия внутри Украины.

Ранее сообщалось, что страны НАТО направляют Киеву старое вооружение, не приносящее ВСУ пользу.

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#киев
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«Я подниму трубку, если Путин позвонит мне»: Макрон о готовности к переговорам
Макрон заявил о готовности к переговорам с Путиным об урегулировании на Украине
16 марта 2024, 22:58

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью украинской журналистке Наталье Мосийчук заявил, что готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным по вопросу деэскалации конфликта на Украине, передает Lenta.ru.
«Я подниму трубку, если Путин позвонит мне. Это моя ответственность, и я выслушаю, что он предложит. Роль Франции – это быть "нервом войны"», – подчеркнул политик.

С одной стороны, Киеву должно быть передано все требуемое для укрепления обороноспособности республики, с другой – необходимо способствовать деэскалации и достижению прочного, устойчивого и справедливого мира, сказал Макрон.

Французский лидер заявил, что переговоры о прекращении конфликта могут вестись только между Путиным и Владимиром Зеленским, но он готов выступить посредником.

Ранее Макрон выразил уверенность, что достижению мира способствует признание Крыма частью Украины.

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#переговоры
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Игната освободили от должности советника командования ВВС Украины
16 марта 2024, 21:45

Фото: iStock/alzay

Юрия Игната освободили от должности советника командования ВВС Украины. Об этом в своём Telegram-канале написал командующий воздушными силами Украины Николай Олещук.
Он подчеркнул, что Игнат остаётся в составе ВВС, однако отныне будет работать по другому направлению. При этом командующий не уточнил, о каком именно направлении идёт речь.

Напомним, что Игнат возглавлял пресс-службу командования ВВС Украины с 2018 года.

Ранее, 8 марта, украинское издание «Страна.ua» заявило, что президент Владимир Зеленский намерен уволить главу МИД Украины Дмитрия Кулебу. Отмечалось, что у главы государства было много вопросов к министру, в частности, имеются претензии по кандидатурам послов, которых предоставляет ведомство.

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#украина
#военные
#всу
#владимир зеленский
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Екатерина Мизулина проголосовала на выборах президента России
16 марта 2024, 21:35

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина проголосовала на выборах президента России. Об этом она сообщила в своём Telegram-канале, прикрепив видео с процессом голосования.
Мизулина оставила свой голос на избирательном участке в Бродниковом переулке в Москве.

Выборы президента России стартовали в пятницу, 15 марта. Голосование длится три дня и завершится в воскресенье, 17 марта. Избиратели могут оставить голос за одного из четырёх кандидатов: члена партии «Новые люди» Владислава Даванкова, самовыдвиженца Владимира Путина, председателя партии ЛДПР Леонида Слуцкого и кандидата от КПРФ Николая Харитонова.

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#голосование
#выборы
#президент
#россия
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В немецких школах хотят ввести подготовку на случай войны
Министр образования ФРГ призвал ввести в школах подготовку на случай войны
16 марта 2024, 21:10

Фото: iStock/photosvit

Министр образования Германии Беттина Штарк-Ватцингер призвала ввести в школах занятия по гражданской обороне на случай войны. Такое предложение она высказала в интервью медиагруппе Funke.
Общество должно быть подготовлено к любому кризису, начиная от пандемии и заканчивая стихийными бедствиями и войной. Большое значение имеет гражданская оборона, поэтому следует ввести соответствующие занятия для школьников. Это позволит укрепить жизнестойкость Германии, отметила политик.

Она предложила перенять опыт Великобритании, где подобные занятия в школах являются частью повседневной жизни.

При этом она подчеркнула, что необязательно делать такие занятия отдельным школьным предметом, однако уделять им внимание крайне важно.

Штарк-Ватцингер добавила, что в школы следует приглашать молодых офицеров, которые рассказывали бы о деятельности бундесвера в сфере безопасности.

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#германия
#школа
#война
#подготовка
#обучение
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Путин и Лукашенко провели телефонные переговоры
16 марта 2024, 20:22

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с главой Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом в беседе с журналистами рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он не сообщил, на какие темы беседовали политики. Однако Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе президента Лукашенко, отметил, что в ходе телефонного разговора были затронуты вопросы двусторонних отношений между Россией и Белоруссией, а также ситуации в регионе.

Последний раз Путин и Лукашенко осуществляли телефонный разговор 2 марта. Тогда они также обсудили аспекты дружественных российско-белорусских отношений, а также подтвердили их развитие на принципах союзничества и стратегического партнёрства по всем важнейшим направлениям.

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#россия
#белоруссия
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В Подмосковье завершился второй день выборов президента России
В Подмосковье в 20:00 закрылись все избирательные участки
16 марта 2024, 20:06

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

В Московской области в 20:00 закрылись все избирательные участки. Об этом в своём Telegram-канале сообщил Мособлизбирком.
Отмечается, что для обеспечения сохранности бюллетени были перемещены из стационарных ящиков для голосования в сейф-пакеты, а затем убраны в сейф.

По состоянию на 20:00 явка избирателей в Подмосковье составила 48,87% (более 2,6 миллионов человек) на избирательных участках и 89,70% (порядка 775 тысяч человек) в формате дистанционного электронного голосования.

Ранее заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев раскрыл, когда будут известны первые результаты выборов президента России. Читайте подробнее в материале «Радио 1».

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#подмосковье
#выборы
#голосование
#россия
#президент
#мособлизбирком
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Блогер Анастасия Ивлеева проголосовала на выборах президента России
16 марта 2024, 19:56

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Блогер Анастасия Ивлеева сообщила, что проголосовала на выборах президента России. Фотографию с избирательного участка Ивлеева опубликовала в своем Telegram-канале.
«Та самая дверь», — подписала фотографию блогер.

Таким способом Ивлеева намекнула на слова певца Филиппа Киркорова «зашел не в ту дверь», которые были сказаны им после скандальной вечеринки, вызвавшей негативную реакцию в обществе.

Ранее первый заместитель председателя комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Александр Орлов сообщил, что на участки по выборам президента России в Подмосковье в этом году приходит очень много молодых избирателей.

Напомним, выборы президента России в этом году впервые проходят три дня – с 15 по 17 марта. В Московской области могут проголосовать более 6 млн человек, работает почти 4 тысячи избирательных участков.

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#подмосковье
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#блогер
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