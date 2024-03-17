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Корреспондент Fox News Бенджамин Холл, работавший на Украине и получивший ранение, заявил, что Москва никогда не отдаст Украине регионы, вошедшие в состав России.
Холла спросили, уступит ли Москва Киеву регионы, вошедшие в состав России в результате референдума.
По его мнению, Конгресс США может принять новый пакет помощи Украине, но он будет последним. Холл заявил, что Россия готова к конфликту в течение многих лет. Журналист считает, что Киев должен быть готов к переговорам с Москвой.
Ранее в США призвали Киев провести мирные переговоры с Москвой.
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«Не думаю, что это когда-либо случится. Думаю, что в какой-то момент, вероятно, будет заключена сделка о прекращении огня», – высказался журналист.
Ранее в США призвали Киев провести мирные переговоры с Москвой.
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Александр Климов