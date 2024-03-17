Под Кременной уничтожили лучшего оператора дронов Украины из отряда «Азов»

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Российский военный корреспондент Руслан Татаринов сообщил в своем Telegram-канале, что украинский военнослужащий аэроразведка Вооруженных сил Украины Алексей Самчук (позывной «Каркаде») был ликвидирован в зоне боевых действий.
Журналист назвал Самчука лучшим в Украине оператором беспилотников, но не уточнил, где и при каких обстоятельствах он погиб.
Информация о гибели военнослужащего была размещена в Facebook* Национальным союзом кинематографистов Украины. Самчук, который до службы на фронте работал кинематографистом, отправился в зону боевых действий в возрасте 22 лет, вскоре после окончания института в 2023 году.
По данным ТСН, солдат входил в состав воздушной разведки 12-й бригады спецназа «Азов»**.
Боецбыл убит 11 марта, за несколько дней до свадьбы, под Кременной на Донецком направлении. Он планировал женитьбу с невестой 19 марта.
Ранее ФСБ России сообщила, что с 10 марта было обезврежено более 100 украинских диверсантов, пытавшихся нарушить российскую границу.
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* Запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной
** Запрещенная в России террористическая организация
Информация о гибели военнослужащего была размещена в Facebook* Национальным союзом кинематографистов Украины. Самчук, который до службы на фронте работал кинематографистом, отправился в зону боевых действий в возрасте 22 лет, вскоре после окончания института в 2023 году.
Боецбыл убит 11 марта, за несколько дней до свадьбы, под Кременной на Донецком направлении. Он планировал женитьбу с невестой 19 марта.
Ранее ФСБ России сообщила, что с 10 марта было обезврежено более 100 украинских диверсантов, пытавшихся нарушить российскую границу.
Читайте также:
14 марта ВС РФ с пограничниками ФСБ сорвали попытку прорыва ВСУ возле Козинки
ФСБ задержала россиянина, финансировавшего украинских террористов
ФСБ: ликвидирован украинский агент, готовивший теракт в Карелии
* Запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной
** Запрещенная в России террористическая организация
Александр Климов