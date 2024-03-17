В Турции посоветовали Украине навсегда забыть о Крыме

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Украинские власти должны навсегда забыть о Крыме и отказаться от надежд на возможное возвращение полуострова, заявил глава турецкого клуба Международной ассоциации друзей Крыма и турецкий политик Унвер Сель, сообщает РИА Новости.
Он призвал уважать решение крымского народа о вхождении полуострова в состав Российской Федерации.
Он считает, что призывы Запада вернуть Крым нереальны.
«И западные государства, и Украина должны позаботиться о том, чтобы не потерять то, что у них есть», – отметил Сель.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Крым и Севастополь теперь являются неотъемлемой частью Российской Федерации. Глава государства назвал 16 марта 2014 года судьбоносным переломным моментом для жителей Севастополя и народа Крыма. Российский лидер добавил, что эти регионы внесли значительный вклад в укрепление единства и безопасности России.
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«Рекомендую им полностью навсегда забыть о Крыме и отказаться от крымского вопроса без каких-либо ожиданий», – подчеркнул политик.
«И западные государства, и Украина должны позаботиться о том, чтобы не потерять то, что у них есть», – отметил Сель.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Крым и Севастополь теперь являются неотъемлемой частью Российской Федерации. Глава государства назвал 16 марта 2014 года судьбоносным переломным моментом для жителей Севастополя и народа Крыма. Российский лидер добавил, что эти регионы внесли значительный вклад в укрепление единства и безопасности России.
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Александр Климов