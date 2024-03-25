Спасатели ликвидировали последствия пожара в «Крокусе»

Фото: телеграм-канал МЧС РФ
Последствия пожара, разгоревшегося после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске, ликвидированы. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Московской области. Спасатели МЧС разобрали более 90% обрушившихся конструкций зала.
«Осталось разобрать менее 10%. Наиболее сложный участок – это завал на балконе зрительного зала. При помощи строительного комплекса проводится разбор металлических конструкций и их вывоз. Кинологические расчёты продолжают обследовать каждый метр помещения», – говорится в телеграм-канале подмосковного главка МЧС.Отмечается, что в аварийно-спасательных работах участвуют более 150 специалистов, задействовано30 единиц техники.
По официальным данным СКР, жертвами теракта стали 137 человек. В списке пострадавших областного Минздрава – 119 фамилий. В больницах остаются 96 пациентов.
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Лора Луганская