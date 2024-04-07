Губернатор Воробьёв рассказал о помощи семьям, пострадавшим при теракте в «Крокусе»

Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в настоящее время основная задача состоит в том, чтобы уделить внимание семьям и особенно детям, пострадавшим в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холла». Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 1».
«У нас погибло 20 человек, 7 детей остались без родителей, 13 человек до сих пор находятся в госпитале. Всего врачи оказали помощь 70 жителям только Московской области. Наша задача – максимально уделить внимание семьям и особенно детям. Мы знаем где живут эти дети, с кем и в чем нуждаются. Эту работу мы будем обязательно сопровождать», – сообщил Воробьёв.Прежде губернатор Воробьёв поблагодарил спасателей за работу на месте теракта в «Крокусе». Подробности читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Хохлова