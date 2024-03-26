Губернатор Воробьёв поблагодарил спасателей за работу на месте теракта в «Крокусе»

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв вновь побывал на месте теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Он поблагодарил спасателей, завершивших поисковые работы на месте трагедии.
«Спасибо всем, кто принимал участие в работах: спасателям, кинологам, отрядам «Центроспаса» и центру «Лидер» – всего это более тысячи человек. Вы все проделали большую, тяжёлую – и физически, и эмоционально – работу, и проделали ее достойно. Трагедия сплотила всю страну, никого не оставила равнодушным. И очень важно знать, что рядом есть профессионалы, на которых всегда можно положиться», – написал глава региона в своём телеграм-канале.В нём он опубликовал видео встречи с представителями экстренных служб, отметив, что за время ликвидации последствий пожара в «Крокусе» они обследовали более 8 тыс. кв. м. территории.
Теракт в Красногорске был совершён вечером 22 марта. Вооружённые люди открыли стрельбу по зрителям концерта и персоналу, а затем устроили пожар.
Специалисты МЧС полностью ликвидировали последствия пожара в зале и закончили разбор завалов. Спасатели разобрали и вывезли более 900 кубометров обрушившихся конструкций. В аварийно-спасательных работах участвовали более 1 тыс. специалистов и свыше 300 единиц техники.
МЧС публиковало обновлённый список погибших в «Крокусе». В нём – 120 фамилий. Минздрава региона обновил список пострадавших. Всего в нём значатся 119 пациентов.
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Лора Луганская