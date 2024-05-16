В регистре паллиативных пациентов числятся около 700 жителей Подмосковья

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В регистр паллиативных пациентов в Московской области внесены около 700 человек.
Об этом сообщил председатель Комиссии Общественной палаты России по вопросам социального партнёрства, попечения и развитию инклюзивных практик, председатель правления Фонда «Круг добра» Александр Ткаченко. Вместе с губернатором Подмосковья Андреем Воробьёвым он навестил юных пациентов Московского областного хосписа.
В хосписе находятся паллиативные пациенты со всего региона, в основном с тяжёлыми заболеваниями нервной системы, онкологией, различными формами миопатий. Его открыли в 2019 году по инициативе Воробьёва и Ткаченко. За это время помощь в хосписе получили уже более 2 тыс детей.
Изначально в медучреждении было 10 коек, в 2022 году добавили ещё три, а в прошлом году к центру присоединили в форме реорганизации бывший Коломенский дом ребёнка для детей с поражением центральной нервной системы и нарушением психики. На его базе дополнительно создали 60 койко-мест. По поручению губернатора выделены средств на ремонт здания в Коломне.
За почти пять лет хоспис стал ресурсным центром по развитию всей паллиативной помощи детям в Подмосковье и других регионах страны.
В городском округе Домодедово организовано всё необходимое для медицинского ухода и реабилитации, включая кабинеты ЛФК и массажа. А в Коломне есть ещё и бассейн.
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«Это второй детский хоспис в России после Санкт-Петербурга. Он открыт благодаря Андрею Юрьевичу Воробьёву. Усадьба Пржевальского, в здании которой он находится, идеально подходит для выражения философии паллиативной помощи – создавать уют для детей с тяжёлыми заболеваниями и их родителей. Этот парк, озеро, здание, сама обстановка, оборудование и работающие здесь люди обеспечивают наилучший уход. Персонал хосписа ведёт регистр всех паллиативных пациентов в Московской области – их около 700. Врачи знают все эти семьи, потребности, которые у них есть, и поэтому без обращения родителей ежемесячно их посещают», – отметил Ткаченко.
В хосписе находятся паллиативные пациенты со всего региона, в основном с тяжёлыми заболеваниями нервной системы, онкологией, различными формами миопатий. Его открыли в 2019 году по инициативе Воробьёва и Ткаченко. За это время помощь в хосписе получили уже более 2 тыс детей.
Изначально в медучреждении было 10 коек, в 2022 году добавили ещё три, а в прошлом году к центру присоединили в форме реорганизации бывший Коломенский дом ребёнка для детей с поражением центральной нервной системы и нарушением психики. На его базе дополнительно создали 60 койко-мест. По поручению губернатора выделены средств на ремонт здания в Коломне.
«За пять лет работы наш хоспис стал кластером по оказанию паллиативной помощи в Подмосковье. У нас открыты две кафедры - детская и взрослая. Врачи Московской области проходят повышение квалификации по паллиативной медицине. Также здесь размещается выездная служба – 10 автомобилей, которые патронируют всю Московскую область. Когда был открыт хоспис, мы обслуживали 77 семей, где детям требуется паллиативное лечение. Сегодня эта цифра во много раз больше», – сказал главный врач Московского областного хосписа Андрей Ишутин.Он назвал Подмосковье передовым регионом по оказанию паллиативной детской помощи. По словам Ишутина, в хосписе установлено самое современное медицинское оборудование.
За почти пять лет хоспис стал ресурсным центром по развитию всей паллиативной помощи детям в Подмосковье и других регионах страны.
В городском округе Домодедово организовано всё необходимое для медицинского ухода и реабилитации, включая кабинеты ЛФК и массажа. А в Коломне есть ещё и бассейн.
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Лора Луганская