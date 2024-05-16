Студентам медколледжа устроили экскурсию по подмосковному онкодиспансеру

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Экскурсию по Московскому областному онкологическому диспансеру провели для студентов медицинского колледжа из Орехово-Зуева, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«Мы показали будущим коллегам-лаборантам обновлённую по всем стандартам бактериологическую лабораторию, продемонстрировали работу клинической и биохимической лабораторий, а также экспресс-лаборатории», — сказала главная медсестра учреждения Наталья Яснюк.Она подчеркнула, что в лаборатории Московского областного онкодиспансера оборудованы самой современной аппаратурой, позволяющей использовать наиболее информативные методы работы. Большинство сотрудников регионального онкодиспансера имеют высшую квалификацию и участвуют в семинарах и конференциях по клинической лабораторной диагностике.
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