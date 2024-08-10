Воробьёв посетил пункт временного размещения в лагере «Звонкие Голоса» в Клину

Круглосуточная горячая линия для пострадавших из Курской области и их родственников работает в Подмосковье. В пресс-службе губернатора и правительства Московской области сообщили, что позвонить на горячую линию можно по номеру 122, затем нажать 6 и далее 1. Если звонок не из МО, нужно воспользоваться номером 8(800)550-50-30.