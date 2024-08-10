Воробьёв посетил пункт временного размещения в лагере «Звонкие Голоса» в Клину

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв вместе с полномочным представителем президента России в ЦФО Игорем Щеголевым посетил лагерь «Звонкие Голоса» в Клину. Об этом глава региона написал в своём Telegram-канале.
Отмечается, что в настоящее время на базе лагеря организован один из пунктов временного размещения (ПВР) для эвакуированных жителей Курской области.
Как сообщил Воробьёв, за последние два дня здесь приняли 131 человека, из которых 101 – дети.
В Подмосковье действуют четыре ПВР, которые приняли уже 424 человека. В лагере «Родник» в Пушкино разместили 156 человек, включая 140 детей. В Клину пункт приёма эвакуированных также организовали в лагере «Горизонт», куда поступили уже 89 человек, в том числе 82 ребёнка.
Также ПВР развернули в Егорьевского Добром доме, где разместили 48 инвалидов в возрасте от 18 до 70 лет.
Кроме того, была запущена горячая линия для пострадавших из Курской области и их родственников. Для звонков из Подмосковья необходимо набрать 122 (6, далее 1). Из других регионов – +7 (800) 550-50-30.
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Как сообщил Воробьёв, за последние два дня здесь приняли 131 человека, из которых 101 – дети.
В Подмосковье действуют четыре ПВР, которые приняли уже 424 человека. В лагере «Родник» в Пушкино разместили 156 человек, включая 140 детей. В Клину пункт приёма эвакуированных также организовали в лагере «Горизонт», куда поступили уже 89 человек, в том числе 82 ребёнка.
Также ПВР развернули в Егорьевского Добром доме, где разместили 48 инвалидов в возрасте от 18 до 70 лет.
Кроме того, была запущена горячая линия для пострадавших из Курской области и их родственников. Для звонков из Подмосковья необходимо набрать 122 (6, далее 1). Из других регионов – +7 (800) 550-50-30.
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Анастасия Чинкова