Воробьёв обещал рассмотреть все обращения жителей Московской области к президенту

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Все вопросы и обращения, поступившие от жителей Подмосковья на прямую линию и пресс-конференцию президента, будут проанализированы. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Он рассказал, что внимательно смотрел программу «Итоги года с Владимиром Путиным».
«Он отвечал на вопросы больше четырёх часов, и его ответы – всегда о главном, содержат важные смыслы. Мы понимаем ответственность за решение проблем, по которым обращались жители Подмосковья. Хочу поблагодарить всех неравнодушных и активных людей. Мы с командой просмотрели больше 60 видеообращений. Текстовых поступило ещё больше, всё подробно проанализируем», – подчеркнул Воробьёв.Он подчеркнул, что по многим обращениям, поступившим на прямую линию и пресс-конференцию президента, удалось найти решение ещё до начала программы
«В Электростали, где частная котельная не справилась с подготовкой к зиме, мы в короткие сроки отремонтировали котлы, сетевые насосы, произвели врезку в трубу, чтобы подавать тепло от котельной находящегося рядом машиностроительного завода. Жителям сделают перерасчёт», – написал Воробьёв в своём телеграм-каналеОн добавил, что в Дзержинском рядом с ЖК «Лесные озёра» уже оборудована временная парковка на 200 машиномест, о чём просили жители.
«Из города также были жалобы на отсутствие детского травмпункта. С 1 декабря в детской поликлинике начал работать травматолог-ортопед, а с 1 января откроем круглосуточный травмпункт для детей», – добавил губернатор.Он также напомнил, что в Подольске обрушился мост через реку Пахру. Сейчас удалось запустить рейсы в объезд, чтобы избавить жителей от неудобств.
«Строим временный мост, он появится до конца февраля. Параллельно восстанавливаем постоянный – в следующем году закончим и вернём привычную схему движения», – пообещал глава региона.В четверг состоялись совмещённые прямая линия и пресс-конференция президента России Владимира Путина. Мероприятие по названием «Итоги года» продолжалось 4 часа 4 минуты. За это время глава государства прокомментировал более 80 обращений и вопросов от граждан и журналистов.
Путин много внимания уделил темам спецоперации, поддержке бойцов и их семей, рассказал об основных социально-экономических показателях России. Президент прокомментировал и международные темы – будущее отношений с Евросоюзом, роль ООН в современном мире, общие планы России и Турции.
Кроме того, ему задали вопросы об ответственности за экономические преступления, о подорожании яиц и росте тарифов ЖКХ и о том, стоит ли российским спортсменам ехать на Олимпиаду.
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Лора Луганская