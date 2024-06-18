Воробьёв наградил Киселёва за освещение развития Московской области

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Губернатор Андрей Воробьёв поблагодарил тележурналиста и гендиректора международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрия Киселёва за всестороннее освещение развития Подмосковья и участие в жизни региона. Он вручил журналисту Орден «За заслуги перед Московской областью» I степени.
Губернатор познакомился с работой Главной дирекции информации, международного мультимедийного пресс-центра и поговорил с сотрудниками медиагруппы.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Киселёв руководит МИА «Россия сегодня» с 2013 года.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Медиагруппа освещает в России и за рубежом важнейшие новости и события международной информационной повестки, государственную политику и общественную жизнь России.
Во время экскурсии по редакции главе региона рассказали, что на телеграм-канал «РИА Новости» подписаны более 3,2 млн человек. В редакции этой работой занимается Алексей Гаврилко. Он рассказал Воробьёву, что уже много лет живет в подмосковном Одинцове.
Важные продукты медиагруппы - информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси. Они ориентированы на широкий круг пользователей. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
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«Очень приятно, что сегодня в присутствии коллектива я могу, Дмитрий Константинович, поздравить вас с юбилеем. Это прекрасный повод посетить «Россию сегодня». Стиль Киселёва очень заметный и убедительный. А убедительно можно говорить только тогда, когда веришь, говоришь правду, чувствуешь и переживаешь. Уверен, что вы и ваша команда отстаивают интересы нашей любимой страны честно, от всей души и от всего сердца», – сказал Воробьёв.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Киселёв руководит МИА «Россия сегодня» с 2013 года.
«Мы рады приветствовать в этих стенах губернатора Московской области. Это один из самых активно, динамично развивающихся регионов. И это заслуга Андрея Юрьевича, который вместе с коллегами, как и мы, работает 24/7. Мы с Московской областью одна команда, у нас крепкая связь, мы говорим на одном языке», – отметил журналист.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Медиагруппа освещает в России и за рубежом важнейшие новости и события международной информационной повестки, государственную политику и общественную жизнь России.
«Ваша команда, Дмитрий Константинович старается делать всё профессионально и достойно, всегда помогает, участвует. Ведь жизнь наполнена не только хорошими и приятными моментами, но и разными вызовами, чрезвычайными ситуациями. Мы, понимая, что регион развивается, не имеем право находиться в вакууме. Ведь проблемы в основном происходят по двум причинам: из-за отсутствия общения и из-за неправильного общения. Мы дорожим сотрудничеством с вашей командой и персонально с вами», – заявил губернатор.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Во время экскурсии по редакции главе региона рассказали, что на телеграм-канал «РИА Новости» подписаны более 3,2 млн человек. В редакции этой работой занимается Алексей Гаврилко. Он рассказал Воробьёву, что уже много лет живет в подмосковном Одинцове.
Важные продукты медиагруппы - информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси. Они ориентированы на широкий круг пользователей. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
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Лора Луганская