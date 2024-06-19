Воробьёв назвал срок открытия коломенского стадиона «Авангард» после реконструкции

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Завершить ремонт стадиона «Авангард» в Коломне планируют к 1 августа, а открыть для посещения – в сентябре. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Он проинспектировал ход ремонта главного стадиона городского округа, поговорил с тренерами и родителями.
«Сделаем футбольное поле с искусственным газоном и подогревом, чтобы футболисты могли тренироваться круглый год. Откроем легкоатлетический манеж с тренажёрами и беговой зоной, обустроим две волейбольных площадки, секторы для толкания ядра, две прыжковые ямы и яму для бега с препятствиями. Закончить ремонт планируем к 1 августа этого года, а в сентябре откроем стадион для посещения», – написал Воробьёв в своём телеграм-канале.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Он добавил, что будут продуманы все мелочи – новые трибуны, комфортные раздевалки, современную систему освещения, зону ожидания с кафе и Wi-Fi.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
По словам губернатора, «Авангард» очень любят жители. Количество посещений каждый год доходит до 210 тысяч. На стадионе проходят занятия по физкультуре для жителей и детей из трёх соседних школ, базируется футбольный клуб «Коломна».
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Авангард» построили в 1958 году. На стадионе проводились главные городские и спортивные соревнования. Нынешний капремонт стал первым момента его возведения.
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Лора Луганская