Воробьёв поздравил с днём рождения ветерана труда Ермолову из Черноголовки

Фото: Пресс-служба правительства и губернатора Московской области
В праздник Весны и Труда свой 85-й день рождения отметила ветеран труда из Черноголовки Людмила Ермолова, об этом сообщили в пресс-службе правительства и губернатора Московской области.
«За плечами Людмилы Ивановны Ермоловой 55 лет трудового стажа. Она работала сначала экономистом, а затем начальником отдела кадров на Комбинате производственных предприятий. Много занималась общественной работой — и как секретарь партбюро, и как депутат Совета депутатов в Черноголовке», — уточнили в пресс-службе.
С поздравлениями в гости к Ермоловой приехал глава Подмосковья Андрей Воробьёв.
«От всего сердца хочу поздравить вас с днём рождения! Что пожелать человеку, умудренному опытом, прошедшему такой огромный трудовой и общественный путь — только здоровья и чтобы близкие всегда были рядом», — поздравил Ермолову губернатор.
Воробьёв также отметил, что подходя к подъезду он встретил местных жителей, которые тоже передали ветерану свои поздравления.
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Евгения Парфентьева