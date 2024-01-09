Воробьёв: в 122 из 173 жилых домов Климовска пришло тепло

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Климовске 122 многоквартирных жилых дома из 173 подключены к отоплению, и в них уже поступает тепло. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Сейчас из 173 домов подключены 122 дома. Они просто подключены, а тепло пришло в квартиры. Можно сказать, что сегодня мы имеем перелом – тепло есть в большинстве квартир. Оставшиеся – это сложные, отдалённые объекты. Инженерные службы сейчас всё разбирают, обогревают. Здесь нельзя переборщить с давлением. При эксплуатации обнаруживаются и значительные порывы. Все подробности каждый житель Климовска уже знает. До завтрашнего утра мы запустим всё отопление в многоквартирных жилых домах», – сказал глава региона в эфире телеканала «Россия 24».По словам Воробьёва, сейчас специалисты запускают третий котёл котельной.
«Мы вызвали специалистов из других городов, в частности, из Коломны. Здесь работает мощная бригада инженеров. Очень важна электроника. Сейчас запускают третий котёл, чтобы поднять температуру», – отметил губернатор.В ночь на 4 января в микрорайоне Климовск в Подольске произошел прорыв теплотрассы. На территории котельной Климовского специализированного патронного завода, обеспечивающей теплом жителей микрорайона, обнаружили три утечки. В результате без отопления оказались жители более 170 домов и несколько социальных объектов. Школы и детсады были переведены на дистанционный формат работы.
После ЧП президент Владимир Путин принял решение о возвращении в казну государства имущества Климовского специализированного патронного завода в Подольске, из-за проблем на ТЭЦ которого люди остались без отопления.
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Лора Луганская