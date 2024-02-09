Воробьёв объявил о планах отремонтировать за год более 4 тысяч многоквартирных домов

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В 2024 году в Подмосковье капитально отремонтируют ещё более 4 тысяч многоквартирных домов. Такие данные привёл губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«В этом году капитально отремонтируем более 4 тысяч домов. Мы применяем комплексный подход – не просто обновляем фасад или латаем кровлю, но и сразу занимаемся подъездом, благоустраиваем дворовую территорию. Так и перемены заметнее, и жителям не приходится повторно терпеть неудобства из-за стройки. Благодаря капремонту за 10 лет мы улучшили условия проживания для 3,5 млн человек», – пояснил губернатор.Планируется привести в порядок 1860 кровель и 1150 фасадов, заменить системы газоснабжения в 1020 домах, внутренние инженерные коммуникации – в 860. Речь идёт о водо-, тепло-, электроснабжении и водоотведении. Кроме того, будет установлено 540 новых лифтов.
«Комфортными и удобными для жизни должны быть не только новостройки, поэтому реализуем в Подмосковье самую большую в стране программу капремонта жилья. У нас свыше охвачены этой программой 44 тысячи из более чем 57 тысяч многоквартирных домов. Сейчас уже реализовано более трети всего объёма. Мы привели в порядок 17 тысяч МКД», – сказал Воробьёв.В рамках работ на кровлях проводится их утепление, замена внутреннего водостока, ремонт чердаков. За 10 лет обновлено более 9,5 тысяч крыш.
Большой комплекс работ предусмотрен и при ремонте фасадов, которые бывают нескольких типов – деревянные, кирпичные, панельные. Важно не только сохранить несущие конструкции, но и повысить теплотехнические характеристики, придать фасаду привлекательный внешний вид.
В перечень работ включён также ремонт дверей, окон, козырьков в подъездах. С 2014 года в Московской области преобразили порядка 4 тысяч фасадов.
О том, какие дома включены в программу капремонта, можно узнать на карте на сайте Фонда капитального ремонта Московской области.
Читайте также:
В доме в Пересвете с трещиной на фасаде проведут капремонт
В Московской области на компенсации за капремонт выделено 330 млн рублей
В Подмосковье в 2024 году проведут капремонт 4 тыс домов
Лора Луганская